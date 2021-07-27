加州疫苗高接種率 沿岸病例卻增 「這不代表疫苗無效」

專家表示，加州一些沿岸大城市新冠病例增加快速，不代表疫苗無效。(美聯社)

加州 城市對接種新冠疫苗 積極響應，接種率在全國名列前茅。雖然如此，根據灣區新聞報導，加州沿岸大城市新冠病例增加快速。

專家表示，這並非代表疫苗無效，事實上，未接種疫苗感染新冠病毒住院者佔了絕大多數。根據專家解釋，沿岸大城市新冠病例增加主因有二：新變種病毒 Delta快速感染能力，另外一個原因就是沒有一種疫苗能百分之百擋住病毒侵犯。

史丹福大學傳染病學專家盧比醫師 (Dr. Stephen Luby) 說：「疫苗接種率與病毒感染率沒有成一個簡明的因果關係，對此我並不感到過於訝異。傳染的因素很多，大城市人口密度高，容易接觸到沒有接種疫苗者，或者身染新冠沒有症狀，傳散病毒者。」

Delta 變種病毒今年春天重創印度。這種病毒傳染性非常強。重創印度後，擴散到全球各地，包括美國在內。加州一個月前Delta 病毒感染率佔全部新冠患者48.8%，一個月之後，擴大到82.8%。

有關疫苗預防Delta 變種病毒有效性，目前仍眾說紛紜。但大部分報導認為，疫苗仍能提供相當程度的預防病毒侵入作用。完全接種者能因此得到相當良好的保護作用。

加州公共衛生廳上周宣布，從今年元月1日到7月14日感染新冠病毒者中，99%未接種疫苗。從7月7日到7月14日這一周內，未接種疫苗加州人每日感染病毒的比例為10萬之13。接種疫苗者每日感染病毒的比例為10萬之2。

雖然疫苗提高身體抵抗病毒感染能力，可是疫苗仍無法全面擋住病毒，病毒仍有乘隙而入的機會。另外都會地區人們來來往往，聚會頻繁，加上出現感染性極強的病毒，感染到這種Delta病毒的機率也相對提高。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC) ，加州12歲以上人口疫苗接種率高達61.1%。相對而言，佛羅里達州只有55.3%，德州為53%。紐約州12歲以上人口的疫苗接種率則高達65.4%。12歲以下小孩與一些有健康問題人士尚無法接種疫苗，因此加州近4000萬人口中，全部疫苗接種率只有52.1%。

隨著疫情變化，許多公衛專家要求聯邦與州府公衛當局重新要求民眾重新戴上口罩。聯邦疾病控制中心與加州公共衛生廳仍只堅持強調民眾全面接種疫苗策略。雖然如此，拒絕疫苗人士仍不願前往接種。