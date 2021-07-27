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灣區第一槍 聖馬刁縣重頒口罩令

編譯組／聖馬刁26日電
聖馬刁是灣區第一個重新發布室內口罩強制令的縣。（美聯社）
聖馬刁是灣區第一個重新發布室內口罩強制令的縣。（美聯社）

12歲及以上人口中，88.6%已經完全接種了COVID-19疫苗的聖馬刁縣，是灣區第一個發布比加州及疾病控制和預防中心（CDC）目前的指導意見更嚴格的室內口罩強制令的縣。

從周一開始，由於傳染性更強的Delta變種病毒株的傳播，民眾包括已接種疫苗的人，在縣政府辦公室、診所和其他公共設施內必須戴口罩。而在其他室內場所仍然只建議佩戴口罩，如雜貨店、餐館、健身房和劇院。

該縣表示，發布這一命令是為了「隨病例的增加，即刻采取行動保護年幼的兒童和整體公共健康」。灣區數據顯示，雖然Delta變種病毒株可以突破疫苗保護，在接種疫苗的人中，患嚴重疾病的仍然非常罕見。

聖馬刁成為灣區第一個發布強制命令的縣，有些出乎意外，因為該縣衛生官員莫羅（Scott Morrow）博士經常對那些比州政府要求更嚴格的COVID-19限制措施，不以為然。

去年，他在不同場合批評州政府對疫情的處理方法，且未曾在州府下達強制要求前，與灣區其他縣市一起發布冬季居家令。

該縣衛生部門在一份聲明中說，莫羅對新政策表示 「支持」，另外，「現在說是否需要採取額外措施還為時過早」。

聲明說：「聖馬刁縣衛生局強調，符合條件的公眾成員都需要接種疫苗；這是保護他們自己、家人及社區的健康的最佳方式。」

疫苗 灣區 口罩

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