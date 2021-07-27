迪克西山火續燒 20萬畝土地付之一炬 逾萬房屋受威脅

迪克西山火面積26日擴大至近20萬畝。（美聯社）

受到不穩定強風和可能出現雷暴的威脅，加州 最大山火 「迪克西山火」（Dixie Fire）持續延燒，焚燒的土地面積26日已接近20萬畝。

迪克西山火周末與另一場較小的「飛火」（Fly Fire）合併，吞噬了印第安瀑布（Indian Falls）社區，已將至少16棟房屋和建築物夷為平地，由於大火仍在猛烈燃燒，估計被毀建築物數目不止於此。消防單位發言人麥特羅（Mitch Matlow）說：「由於大火動向非常難以預測，調查人員無法安全進入火場勘察，因此，在火勢穩定下來之前，我們無法得知居民財產被燒毀的程度。」

麥特羅表示，大火延燒的地區大部分都是陡峭難行的地形，還有強風助長火勢，使救火工作受阻。此外，氣象預報預測26日傍晚當地會出現火積雲（pyrocumulus clouds），可能造成閃電引燃新火。

消防官員表示，截至26日下午，迪克西山火已焚燒布特縣（Butte County）和普魯默斯縣（Plumas County）約19萬7760畝土地，面積比紐約市 還大，火場邊緣周長長達82哩，目前約22%受控，受威脅的房屋數量超過1萬棟。官員稱，迪克西山火現在是加州史上第15大山火。

消防火車正在「迪克西山火」火場附近噴灑滅火劑覆蓋鐵軌和周圍土地。（美聯社）

「我們現在面臨的最大威脅是新的個別火災（spot fire，大火餘燼飛出防火線造成的火災），我們已經在大火火場以外數哩範圍內看到多起個別火災。」加州森林防火廳發言人祖尼加（Edwin Zuniga）說：「大火不斷在變化、擴大，我們必須根據火勢的前進方向建立新救火點，但這個過程很緩慢。」

迪克西山火在周末快速延燒後，25日上空出現一層厚厚的煙霧，抵擋了強風和陽光，使消防人員獲得短暫的喘息機會。火災分析師柏恩斯（Dennis Burns）說：「這層煙霧如同為大火蓋上了蓋子，防止陽光加熱地面乾燥的易燃物，阻礙空氣流通，抑制了大火的發展。」

不過，國家氣象局表示，這層煙霧26日下午逐漸消散，當地氣溫28日前會回升至95度到100度之間。

加州森林防火廳表示，布特縣和普魯默斯縣已有超過1萬6000名居民被強制撤離，當局也已通知鄰近包括拉森縣（Lassen County）在內的民眾隨時準備撤離。