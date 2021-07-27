我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

迪克西山火續燒 20萬畝土地付之一炬 逾萬房屋受威脅

編譯組／綜合26日電
迪克西山火面積26日擴大至近20萬畝。（美聯社）
迪克西山火面積26日擴大至近20萬畝。（美聯社）

受到不穩定強風和可能出現雷暴的威脅，加州最大山火「迪克西山火」（Dixie Fire）持續延燒，焚燒的土地面積26日已接近20萬畝。

迪克西山火周末與另一場較小的「飛火」（Fly Fire）合併，吞噬了印第安瀑布（Indian Falls）社區，已將至少16棟房屋和建築物夷為平地，由於大火仍在猛烈燃燒，估計被毀建築物數目不止於此。消防單位發言人麥特羅（Mitch Matlow）說：「由於大火動向非常難以預測，調查人員無法安全進入火場勘察，因此，在火勢穩定下來之前，我們無法得知居民財產被燒毀的程度。」

麥特羅表示，大火延燒的地區大部分都是陡峭難行的地形，還有強風助長火勢，使救火工作受阻。此外，氣象預報預測26日傍晚當地會出現火積雲（pyrocumulus clouds），可能造成閃電引燃新火。

消防官員表示，截至26日下午，迪克西山火已焚燒布特縣（Butte County）和普魯默斯縣（Plumas County）約19萬7760畝土地，面積比紐約市還大，火場邊緣周長長達82哩，目前約22%受控，受威脅的房屋數量超過1萬棟。官員稱，迪克西山火現在是加州史上第15大山火。

消防火車正在「迪克西山火」火場附近噴灑滅火劑覆蓋鐵軌和周圍土地。（美聯社）
消防火車正在「迪克西山火」火場附近噴灑滅火劑覆蓋鐵軌和周圍土地。（美聯社）

「我們現在面臨的最大威脅是新的個別火災（spot fire，大火餘燼飛出防火線造成的火災），我們已經在大火火場以外數哩範圍內看到多起個別火災。」加州森林防火廳發言人祖尼加（Edwin Zuniga）說：「大火不斷在變化、擴大，我們必須根據火勢的前進方向建立新救火點，但這個過程很緩慢。」

迪克西山火在周末快速延燒後，25日上空出現一層厚厚的煙霧，抵擋了強風和陽光，使消防人員獲得短暫的喘息機會。火災分析師柏恩斯（Dennis Burns）說：「這層煙霧如同為大火蓋上了蓋子，防止陽光加熱地面乾燥的易燃物，阻礙空氣流通，抑制了大火的發展。」

不過，國家氣象局表示，這層煙霧26日下午逐漸消散，當地氣溫28日前會回升至95度到100度之間。

加州森林防火廳表示，布特縣和普魯默斯縣已有超過1萬6000名居民被強制撤離，當局也已通知鄰近包括拉森縣（Lassen County）在內的民眾隨時準備撤離。

山火 加州 紐約市

上一則

灣區第一槍 聖馬刁縣重頒口罩令

下一則

前聯邦參議員 80歲鮑克塞屋崙遇劫受傷

延伸閱讀

迪克西山火續燒 20萬畝土地付之一炬 逾萬房屋受威脅

迪克西山火續燒 20萬畝土地付之一炬 逾萬房屋受威脅
迪克西山火持續延燒 動員5000消防員 進展仍有限

迪克西山火持續延燒 動員5000消防員 進展仍有限
加州最大野火延燒 僅控制21% 新一波強勁熱浪將來襲

加州最大野火延燒 僅控制21% 新一波強勁熱浪將來襲
迪克西山火持續延燒 消防員奮力對抗 進展有限

迪克西山火持續延燒 消防員奮力對抗 進展有限
加州迪克西山火擴大 恐超越最大山火 居民強制撤離

加州迪克西山火擴大 恐超越最大山火 居民強制撤離

熱門新聞

傑克遜的近照。（取自社交媒體）

亞裔女自幼被領養 尋找孿生姊妹 生母健在但拒聯繫…

2021-07-18 02:00
加州delta病毒病例迅速增力，一周以來已大增71%。（Getty Images）

加州平均單日染疫率增71%… 12縣如同「紫級」

2021-07-19 23:36
舊金山國際機場蜂擁返回的人潮（圖片來自影片截圖）

舊金山國際機場 湧現人潮

2021-07-22 15:17

新研究: 醫療保健已成為美國最大債務催收來源

2021-07-20 14:33
專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2021-07-21 23:24
26日下午，加州的前聯邦參議員鮑克塞（ Barbara Boxer）在屋崙的傑克倫敦廣場附近遭到襲擊搶劫。（取自鮑克塞推特）

加州前聯邦參議員鮑克塞 在奧克蘭被搶劫

2021-07-26 20:08

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍