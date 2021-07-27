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前聯邦參議員 80歲鮑克塞屋崙遇劫受傷

編譯組／屋崙26日電
前聯邦參議員鮑克塞26日在屋崙遭歹徒搶劫和攻擊。（美聯社）
前聯邦參議員鮑克塞26日在屋崙遭歹徒搶劫和攻擊。（美聯社）

加州前聯邦參議員鮑克塞（Barbara Boxer）26日在屋崙傑克倫敦廣場（Jack London Square）遭持武器歹徒搶劫和攻擊，所幸傷勢並不嚴重。

鮑克塞辦公室在推特發出聲明表示，歹徒從背後將鮑克塞推倒在地，搶走她的手機後，跳上一輛接應的汽車逃逸。鮑克塞在事件中雖有受傷，但傷勢不嚴重。

屋崙警方證實，受害人於26日下午約1時15分走在傑克倫敦廣場地區3街300號路段時，遭尾隨他們的嫌犯強行奪走財物。警方拒絕公布受害人身分，只表示正在調查事件。

在這起攻擊事件發生前幾小時，屋崙聯邦與地方執法代表才剛舉行過記者會，承諾會採取更強硬的手段防範暴力犯罪。在這場記者會中，執法單位與亞裔社區維權人士對本月初在屋崙華埠同一地點連續發生兩起「無恥」搶案做出回應。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）發言人波頓（Justin Berton）透過電子郵件說：「市長對鮑克塞議員今日遭到攻擊和搶劫深感不安，她已向鮑克塞議員家屬表達祝議員早日康復的慰問，在得知議員沒有受重傷後鬆了一口氣。」

波頓補充說，警方正在收集事發當地的監視錄影，以協助調查事件。

屋崙警方已懸賞2000元捉拿嫌犯，民眾若有關於此事件的線索，可致電劫案小組510-238-3326，或犯罪防治小組510-777-8572提供訊息。

80歲的鮑克塞在1993年到2017年擔任美國聯邦參議員，在成為聯邦參議員前擔任了十年的聯邦眾議員。

屋崙 參議員 波頓

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