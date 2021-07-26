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加州最大野火延燒 新一波熱浪恐衝擊千百萬人

迪克西山火持續延燒 消防員奮力對抗 進展有限

編譯組╱灣區25日電
加州森林消防隊正在奮力與迪克西山火對抗，但是進展有限。(Getty Images)
加州森林消防隊正在奮力與迪克西山火對抗，但是進展有限。(Getty Images)

加州森林防火官員表示，規模龐大的迪克西山火 (Dixie Fire) 24日繼續襲擊羽毛河峽谷 (Feather River Canyon) 崎嶇地帶。加州森林消防隊正在奮力與山火對抗，但是進展有限。

根據加州森林防火廳 (California Department of Forestry and Fire Protection) ，雖然消防隊在24日晚間7時已控制20%山火。可是由於山火規模持續擴大，焚燒面積沒有太多改變。州防火廳24日上午9時宣布，迪克西山火19%已受到控制。

目前迪克西山火在布特縣 (Butte County) 與普魯默斯縣 (Plumas County) 一帶燃燒。州防火廳稱，目前山火燃燒規模約有18萬1289畝。防火廳另外24日晚間宣布：「迪克西山火以極快速度擴展燃燒地區，火勢非常活躍。」

目前迪克西山火在布特縣 與普魯默斯縣一帶燃燒。州防火廳稱目前燃燒規模約有18萬1...
目前迪克西山火在布特縣 與普魯默斯縣一帶燃燒。州防火廳稱目前燃燒規模約有18萬1289畝。(Getty Images)

州防火廳官員表示，猛烈的山火幾天內可能無法緩和下來，迪克西山火周末期間將繼續焚燒，下周起可能會有下雨的機率，可是機率不太大。

迪克西山火焚燒地區附近一些公路已遭封鎖。警方亦下令撤除阿瑪諾湖 (Lake Almanor) 西岸地區的居民。阿瑪諾湖是一個規模龐大的度假中心與風景勝地。目前迪克西山火已焚毀16棟建築，另外1萬又721棟建築物面臨大火威脅。

聯邦森林服務局 (the U.S. Forest Service) 已禁止在拉森火山國家公園 (Lassen Volcanic National Park) 偏遠地區健行活動，同時也關閉火山國家公園內瓦納谷 (the Warner Valley) 與朱尼伯湖 (the Juniper Lake) 地區。封閉風景區一律不准露營。

根據太平洋瓦電公司 (PG&E) 18日所提報告，太平洋瓦電一些設備可能與迪克西山火起因有關。

瓦電公司告訴督察人員說，7月13日太平洋瓦電靠近70號公路附近克雷斯塔水壩 (Cresta Dam) 地區的電線，可能碰觸到一棵樹。

太平洋瓦電上周宣布，計畫將數百哩長的電線埋在地下，以防發生類似在北加州、中部地區摧毀性的大型山火。整個計劃案花費將高達150億元。

在此同時，州防火廳宣布災區附近另一起山火正在擴大中。這起名為「飛行山火」 (the Fly fire) 的大火24日晚間規模已達2800畝。

加州防火廳目前已動員約5000名救火員對抗迪克西山火，另外正徵調更多消防員前往協助。

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