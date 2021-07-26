灣區僑界聯手河南社團 援助災民

灣區僑界伸出援手，幫助河南災民。（記者李晗 / 攝影）

河南 暴雨引發洪災，傷亡人數不斷上升，引起海外僑胞關心。舊金山灣區 僑界聯手灣區的河南社團，一起發起募捐活動，援助洪災災民。

灣區四大河南社團，聯手灣區中國賑災委員會、華商總會以及各大僑團一起，於7月25日在舊金山召開新聞發佈會，呼籲全體僑胞能夠獻出愛心，幫助河南同胞。截至目前，善款金額已經超過5萬5000元。

耆英會中大量長者都捐出善心，現場拿來了千元現金的善款。（記者李晗 / 攝影）

美國加州 河南促進會、海外炎黃文化傳承基金會主席張麗莉，美西河南商會胡長橋，基金會副會長、商會副秘書長侯秀琴，北加州河南同鄉聯誼會會長楊磊四位代表分別致辭，感謝大家的踴躍捐款。

張麗莉表示，謝謝各位兄弟姐妹，以及華商總會的支持。她說，面對災情，在美國的河南僑胞們「心都堵到胸口」，因此四個河南社團共同發起捐款活動獻愛心。看到這些善款，都是滿滿愛心，她形容河南人民都會記住。張麗莉負責籌備拜祖大典六年，表示深深感到海外僑胞同根同祖，血濃於水，這次的行動中也讓大家感受到溫情，一起為家鄉人民解難。

海外炎黃文化傳承基金會主席張麗莉（中）感謝大家的捐款。左右分別是華商總會會長孫志雄，北加州河南同鄉聯誼會會長楊磊。（記者李晗 / 攝影）

華商總會的新任會長孫志雄說，希望為河南救災盡力，幫助災民渡過難關。這也是孫志雄上任華商總會會長之後的第一個會議活動，因此他也覺得別具意義，能夠幫助同胞。

本次的捐款將會通過河南省僑聯以及紅十字會一起救助災民。張麗莉表示，會優先幫助河南省的農民。侯秀琴代表河南鄉親向大家敬禮，面對大家的善心激動流下淚水。

除了四大河南社團和華商總會之外，大量僑團也積極參與，包括僑路基金會，瀚林教育基金會，北加州東北同鄉會，北加州河北商會，硅谷創新獅子會，以及亞洲耆英會。耆英會中大量長者都捐出善心，葉坤玲也代表長者們現場拿來了千元現金的善款。

華商總會前會長張福明、副會長林志強、中華慧妍總會會長徐蘭英等都出席活動。最後他們也在合影時，一起喊出口號，助力河南。

如果想要捐出善款的僑胞，支票信息如下：支票付款聯絡人：Philip Yang，地址：441 De Guigne Dr, Sunnyvale, CA 94085。備註：Henan Relief。電子轉賬可以通過Zelle：650-861-7903，或者Paypal：paypal: [email protected]。（Title：Henan Relief）

如想要諮詢，可以聯絡張麗莉：650-393-9978，胡長橋：510-508-6019，楊磊：650-861-7903，以及侯秀琴：650-678-0718。