我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

灣區僑界聯手河南社團 援助災民

記者李晗 / 舊金山報導
灣區僑界伸出援手，幫助河南災民。（記者李晗 / 攝影）
灣區僑界伸出援手，幫助河南災民。（記者李晗 / 攝影）

河南暴雨引發洪災，傷亡人數不斷上升，引起海外僑胞關心。舊金山灣區僑界聯手灣區的河南社團，一起發起募捐活動，援助洪災災民。

灣區四大河南社團，聯手灣區中國賑災委員會、華商總會以及各大僑團一起，於7月25日在舊金山召開新聞發佈會，呼籲全體僑胞能夠獻出愛心，幫助河南同胞。截至目前，善款金額已經超過5萬5000元。

耆英會中大量長者都捐出善心，現場拿來了千元現金的善款。（記者李晗 / 攝影）
耆英會中大量長者都捐出善心，現場拿來了千元現金的善款。（記者李晗 / 攝影）

美國加州河南促進會、海外炎黃文化傳承基金會主席張麗莉，美西河南商會胡長橋，基金會副會長、商會副秘書長侯秀琴，北加州河南同鄉聯誼會會長楊磊四位代表分別致辭，感謝大家的踴躍捐款。

張麗莉表示，謝謝各位兄弟姐妹，以及華商總會的支持。她說，面對災情，在美國的河南僑胞們「心都堵到胸口」，因此四個河南社團共同發起捐款活動獻愛心。看到這些善款，都是滿滿愛心，她形容河南人民都會記住。張麗莉負責籌備拜祖大典六年，表示深深感到海外僑胞同根同祖，血濃於水，這次的行動中也讓大家感受到溫情，一起為家鄉人民解難。

海外炎黃文化傳承基金會主席張麗莉（中）感謝大家的捐款。左右分別是華商總會會長孫志...
海外炎黃文化傳承基金會主席張麗莉（中）感謝大家的捐款。左右分別是華商總會會長孫志雄，北加州河南同鄉聯誼會會長楊磊。（記者李晗 / 攝影）

華商總會的新任會長孫志雄說，希望為河南救災盡力，幫助災民渡過難關。這也是孫志雄上任華商總會會長之後的第一個會議活動，因此他也覺得別具意義，能夠幫助同胞。

本次的捐款將會通過河南省僑聯以及紅十字會一起救助災民。張麗莉表示，會優先幫助河南省的農民。侯秀琴代表河南鄉親向大家敬禮，面對大家的善心激動流下淚水。

除了四大河南社團和華商總會之外，大量僑團也積極參與，包括僑路基金會，瀚林教育基金會，北加州東北同鄉會，北加州河北商會，硅谷創新獅子會，以及亞洲耆英會。耆英會中大量長者都捐出善心，葉坤玲也代表長者們現場拿來了千元現金的善款。

華商總會前會長張福明、副會長林志強、中華慧妍總會會長徐蘭英等都出席活動。最後他們也在合影時，一起喊出口號，助力河南。

如果想要捐出善款的僑胞，支票信息如下：支票付款聯絡人：Philip Yang，地址：441 De Guigne Dr, Sunnyvale, CA 94085。備註：Henan Relief。電子轉賬可以通過Zelle：650-861-7903，或者Paypal：paypal: [email protected]。（Title：Henan Relief）

如想要諮詢，可以聯絡張麗莉：650-393-9978，胡長橋：510-508-6019，楊磊：650-861-7903，以及侯秀琴：650-678-0718。

河南 加州 灣區

上一則

夏天減重揮汗 選對時間、場所以免中暑

下一則

舊金山全市加蓋公寓？ 議員醞釀立法 緩解住房危機

延伸閱讀

王一博救災遭批作秀 韓紅：他的心很暖

王一博救災遭批作秀 韓紅：他的心很暖
洪水淹沒河南新鄉 洩洪區居民困屋頂4日

洪水淹沒河南新鄉 洩洪區居民困屋頂4日

疫苗抗Delta有效 灣區新一波可稱「未接種者的疫情」

疫苗抗Delta有效 灣區新一波可稱「未接種者的疫情」
沒去河南先去西藏調研 習近平引發「護嫡系」猜想

沒去河南先去西藏調研 習近平引發「護嫡系」猜想
河南水災 華人社團聯手獻愛心

河南水災 華人社團聯手獻愛心

熱門新聞

傑克遜的近照。（取自社交媒體）

亞裔女自幼被領養 尋找孿生姊妹 生母健在但拒聯繫…

2021-07-18 02:00
加州delta病毒病例迅速增力，一周以來已大增71%。（Getty Images）

加州平均單日染疫率增71%… 12縣如同「紫級」

2021-07-19 23:36
舊金山國際機場蜂擁返回的人潮（圖片來自影片截圖）

舊金山國際機場 湧現人潮

2021-07-22 15:17

新研究: 醫療保健已成為美國最大債務催收來源

2021-07-20 14:33
專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2021-07-21 23:24
專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2021-07-22 02:20

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調