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聖縣可負擔房首度將建大型城市農場 供居民種植作物

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
「Agrihood」是矽谷第一個以「大型城市農場」作為特色的混居式社區。（聖縣政府提供）
「Agrihood」是矽谷第一個以「大型城市農場」作為特色的混居式社區。（聖縣政府提供）

聖他克拉拉縣府日昨宣布，將在聖他克拉拉市、聖荷西市交界處建造低收入高齡人士及退伍軍人住宅社區「Agrihood」，並首度以「大型城市農場」作為特色，住宅旁邊將有1.5英畝的城市農場，讓居民可以自己種植農作物，享受動手做的感覺。預計最快2023年可以入住。

聖他克拉拉縣府統計，未來十年間，全國的無家可歸高齡人士將是現在的兩倍。聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）表示，疫情導致不少人經濟出現問題，而全國住屋最昂貴的矽谷也出現許多無法負擔住宅的問題。隨著嬰兒潮這代逐漸高齡化，政府將建造更多永久性的可負擔房屋，讓大家居有定所。

聖他克拉拉縣表示，「Agrihood」地點就在Westfield Valley Fair商場對面，占地5.8英畝，計畫包括160戶一般混住公寓、165戶低收入高齡人士和退伍軍人住宅，以及36戶出售給一般人的鎮屋（Town house），住宅區內包括一個1.5畝的城市農場，住戶可以在農場種植農作物。

負責興建的建築公司The Core Companies 副總裁尼爾（Chris Neale）表示，「Agrihood」最快26個月完工，預計2023年住戶可以入住，這項建築開發案，除了銷售給一般民眾外，最重要的是與聖縣可負擔住宅辦公室合作，讓可能面臨無家可歸風險的高齡人士、退伍軍人等有安置、居住的地方，「Agrihood」將成為聖縣首個混合收入的「城市農場住宅社區」。

根據聖縣2019年統計，40%經歷過無家可歸的人，年齡在51歲以上，也顯示年齡愈高的人面臨無家可歸的風險也愈高。社區住宅倡議者瓦爾坦（Kirk Vartan）表示，其實不少高齡人士仍相當活躍、具參與度及獨立，也因此在住宅上，更希望高齡人士能有機會保持自己的生活能力。

除了城市農場外，這項計畫也將委託屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）的農業公司Farmscape設計、管理1.5英畝的農業空間，未來這座城市農場很有可能可以種植出一年兩萬磅的農產品，也能在社區內擺攤、出售，同時也有社區活動，讓居民可以了解更多有關農業的知識。

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