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疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

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舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明 85%老闆支持

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山的酒吧已開始要求客人出示疫苗接種證明，方可入內。（圖片來自網絡）
舊金山的酒吧已開始要求客人出示疫苗接種證明，方可入內。（圖片來自網絡）

近一時期灣區的COVID-19感染率一直呈上升趨勢，舊金山的酒吧也在做出相應的防疫措施。如果人們計畫在本周到訪舊金山或灣區其他區，您可能需要攜帶疫苗接種卡，因為現在許多酒吧都會查看客人的疫苗接種證明。

除了您的身份證之外，一些酒吧開始要求在其餐廳室內用餐時出示疫苗接種證明。但戶外空間用餐或喝酒，則不需要疫苗接種證明。舊金山市內的一家爵士樂俱樂部 ，也做出了類似的措施。由於他們只有室內消費空間，所有音樂表演者、俱樂部員工和顧客，現在都必須出示疫苗接種證明。該俱樂部稱，這樣做是為了保護員工、社區和音樂家的安全，並希望防止因疫情擴散而再次關閉。

「一些酒吧顧客對新要求感到困惑，有些人則同意企業主的決定。從很多方面來說，這是一個很大的後勤問題，但我認為企業有權強制執行某些事情。」在酒吧消費的顧客詹妮弗（Jennifer Redmond）說道。「這樣很棒。如果沒有辦法證明人們已經接種了疫苗，我不知道我們將如何擺脫這種不斷隔離的局面。」從聖地亞哥到訪問的詹妮弗．雷德蒙德說。

舊金山酒吧老闆聯盟主席本·布萊曼 (Ben Blieman) 表示，本市的酒吧這樣做，只是為了保護員工和顧客的安全，而不是為了表明對疫苗接種問題採取某種道德立場。要求室內顧客提供疫苗接種證明，獲得舊金山市85%的酒吧老闆的支持。而代表舊金山500多間酒吧老闆的聯盟組織，預計將在周一宣布一項關於業界對疫苗接種的最新因應措施。

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