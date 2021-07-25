疫苗抗Delta有效 灣區新一波可稱「未接種者的疫情」

專家認為，灣區不需要太擔心Delt變種病毒造成突破性病例。(美聯社)

美國疾病控制和預防中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）將美國現階段的COVID-19疫情稱為 「未接種疫苗 者的疫情」。在舊金山灣區 ，情況也是如此。

加州的COVID-19感染和住院人數目前正在上升，主要是由高度傳染性的Delta變異病毒株和未接種疫苗的人所「推動」。加州公共衛生局最新發布的數據顯示，在7月7日至14日這一周，未接種疫苗者的平均感染率為每10萬居民13例，而接種疫苗者的平均病例率則明顯較低，為每10萬居民僅2例。灣區所有九個縣的數據也顯示了一個明顯的趨勢：大多數新病例都發生在未接種疫苗的人群中。

「如果疫苗沒有起到預防COVID-19的作用，舊金山會有更多的病例，」舊金山聯合信息中心在聲明中說。該中心提供關於疫情的最新情況。

舊金山加大流行病學家盧瑟福（Dr. George Rutherford）說，即使在高度接種疫苗的縣，看到一些突破性的病例也並不奇怪。他說，「即使是來自Delta 變異株的突破性病例，也不太可能引起嚴重的疾病。」

灣區每個縣都說，目前絕大多數因COVID-19住院的人都沒有接種疫苗。盡管因為大多數突破性感染是無症狀或輕微的，目前無法確定具體的比率，該疫苗對防止嚴重疾病仍非常有效。如果事實證明有許多未被發現的突破口，那麽接種疫苗後由Delta 變異株得到嚴重疾病的機率非常非常低。

舊金山衛生部門說，在完全接種疫苗的人中，只有不到1%的COVID-19突破性病例住院治療。阿拉米達縣目前有105個COVID-19患者在醫院，該縣衛生官員表示，「絕大部分 」病人沒有接種疫苗。聖他克拉拉縣表示，目前在該縣三家醫院住院的85個COVID-19患者中，沒有一人完全接種疫苗。

納巴縣有5個住院病人，其中4個沒有接種疫苗。康曲柯士達、馬連、蘇拉諾和聖馬刁縣沒有提供相關可用信息。在灣區，只有兩個已知的突破性感染病人最終導致死亡，都在蘇諾瑪縣。但這兩個人都超過了90歲，並且有多種潛在的健康狀況。

雖然Delta變體正在導致病例和住院人數的增加，但來自整個灣區的數據表明，完全接種疫苗的人患嚴重疾病導致住院或死亡的風險非常低。