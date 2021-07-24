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加州失業金領取 改邊調查邊發放

編譯組／美聯社沙加緬度電
加州EDD改變作法，在調查申請者資格的同時繼續發放失業金。（美聯社）
加州EDD改變作法，在調查申請者資格的同時繼續發放失業金。（美聯社）

加州22日宣布修改失業金發放方式，停止凍結近10萬名申請者的失業金帳戶。

領取失業金是一個兩個步驟的程序。首先，加州官員必須確認申請者是否有領取資格，如果有，州政府就會開始放發失業金。但是，申請者每兩周必須與州政府聯絡一次，確認他們仍然有資格繼續領取。在某些情況下，州政府官員必須在失業金發放後重新調查領取者的資格，若發生這種情形，州政府會先凍結被調查者的帳戶，直到調查結束為止。

在新冠疫情發生之前，這類調查不需要花太長時間。但在疫情期間，因為申請案件太多，加州無法負荷，造成長時間延誤。

加州就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）22日宣布，他們決定改變作法，在調查期間繼續放發失業金給被調查者。這項改變是加州與勞工權益中心（Center for Workers' Rights）訴訟和解協議的一部分。

這項改變僅適用於已獲確認有領取資格、且過去至少領取過一周失業金的民眾。勞工權益中心執行董事厄本（Daniela Urban）表示，這項改變影響的人數多達10萬人。她說：「這項改變意義重大，它將讓更多申請者按時獲得失業金。」

不過，美聯社表示，這項改變對面臨罷免選舉的州長紐森（Gavin Newsom）來說並非沒有風險。紐森因為加州數十億元失業金遭沒有資格領取的人詐騙，受到強烈批評，同時也因為合法領取者案件大量積壓遭到抱怨。

現在任職於Duane Morris法律事務所的前EDD局長柏尼克（Michael Bernick）說：「在快速發放失業金和反詐欺規定之間，一直存在平衡問題。繼續支付失業金給過去已接受過資格確認者的詐欺風險似乎不高，同時也有助減少積壓的案件。」

不過，這項舉措仍有可能導致州政府發放失業金給不符資格者。EDD聲明，不符資格者領取的失業金遲早都要償還，除非他們能證明他們不符資格領到的失業金並非詐欺得來，而是財務困難所致。

失業金 加州 詐欺

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