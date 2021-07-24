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金山接種率69% 布里德：疫苗安全、有效

記者李怡 / 舊金山報導
市長倫敦·布里德（London Breed）的社交媒體發文。(取材自推特)
市長倫敦·布里德（London Breed）的社交媒體發文。(取材自推特)

舊金山市長布里德（London Breed）日前在社交媒體上發文表示，「自去年的12月份以來，舊金山有1800例新冠確診病例，因沒有接種疫苗而感染住院的，而突破性感染病例只有6人。」她說，「由此情況看來，疫苗是安全和有效的。」

據舊金山疫情指揮中心7月22日媒體圓桌會議提供的數據，目前整個舊金山的疫苗接種率為69% ，大概有55萬多人。突破性病例小於8例。其中，華裔接種率排名是非常靠前的，接種率達78%。但是，每個區還是有上千上萬的人還沒有接種。

舊金山市疫情指揮中心新聞部副主任吳毅說，民眾未接種的原因並不是疫苗供應量不夠，而多是個人主觀原因。也有市民聽信網上毫無數據和科學依據的傳言。他說，「市民不要受社群媒體的影響，要相信科學的數據和主流媒體的聲音。可以聯繫自己的家庭醫生，檢查身體狀況之後，進行疫苗的接種。」他還說道，「舊金山的流動疫苗組也開始工作了，只要聚會超過5人以上，就可以享有疫苗上門接種的服務」。

關於疫苗的加強針，現在仍沒有統一說法。輝瑞（Pfizer） 和莫德納（Moderna）宣布不需要注射第三針疫苗。強生（Jassen）還未有相關聲明。圓桌會議上有人則表示，如接種強生疫苗的市民需要打加強針的話，可以打輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）。

華埠花園角公園的病毒感染測試站點，昨天在4小時內測試了260人，均為免費測試。如有需要，請每周三上午10時至下午2時前往測試。該測試站會延續到九月底 。

疫苗 舊金山 莫德納

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