我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

支持罷免紐森43%、反對48% 民調差距縮小

編譯組／加州綜合電
最新民調顯示，支持和反對罷免紐森的人數差距正在縮小。（美聯社）
最新民調顯示，支持和反對罷免紐森的人數差距正在縮小。（美聯社）

隨著罷免州長選舉逼近，一份最新公布的民調顯示，加州反對與支持罷免紐森（Gavin Newsom）的人數差距正在縮小。

兩個月前發布的一份民調顯示，反對罷免紐森和支持罷免紐森的選民人數比例相差兩位數百分點，但愛默生學院（Emerson College）和Nexstar媒體集團22日公布的最新民調顯示，這個差距已經縮小。

這項最新民調發現，目前反對罷免的選民占48%，支持罷免的選民占43%，未決定的占9%。愛默生學院四個月前獲得的民調數據是，反對罷免的選民占42%，支持罷免的選民占38%，其他20%未定。

但對紐森來說，最大的警訊出現在這項民調中的一個提問上，這個提問是：「無論罷免成功與否，您2022年還會再投紐森一票嗎？還是您認為應該換人做做看？」58%的受訪者表示希望換人做，42%的受訪者對紐森的表現感到滿意。這個結果意味著，如果紐森2022年遇上的對手是民主黨同志，或是具有高知名度的獨立參選人，或是與前總統川普關係密切的共和黨人，他連任的勝算都不高。

在處理新冠疫情的表現上，20%的選民認為紐森表現出色，28%認為不錯，19%認為差強人意，33%認為很差。

其他危險訊號還包括，選民認為紐森在處理野火和乾旱上表現不佳，這是9月14日罷免選舉前一個十分突出的問題。紐森先前誇大了加州為預防野火所採取的措施，也沒有排除強制限水的可能。

民調還發現，53%的選民在誰應該接替紐森的問題上沒有做出決定，這對紐森而言也是一個警訊，因為它突顯出大多數選民並不太關心這場選舉，除了支持罷免紐森的選民之外。如果支持罷免者的投票率最高，那紐森就可能有麻煩。

在一干參選者中，以最後被列入正式參選名單的保守派電台主持人艾德（Larry Elder）的人氣最高，目前支持度為16%，佛科納（Kevin Faulconer）和考克斯（John Cox）並列第二，支持度為6%。

紐森 民調 加州

上一則

金山接種率69% 布里德：疫苗安全、有效

下一則

被超市竊賊撞倒 金山亞裔婆婆重傷

延伸閱讀

2賊大舉搜刮洛杉磯格蘭那達岡賣場 無人阻擋

2賊大舉搜刮洛杉磯格蘭那達岡賣場 無人阻擋
洛城新語／物價不斷走高 只是短期現象？

洛城新語／物價不斷走高 只是短期現象？
紐森簽新法 打擊零售商店偷盜犯罪

紐森簽新法 打擊零售商店偷盜犯罪

室內口罩令重啓 紐森面臨兩難

室內口罩令重啓 紐森面臨兩難
罷免加州州長選舉 參選者僅半數合格

罷免加州州長選舉 參選者僅半數合格

熱門新聞

柏克萊居民克雷切克（右二）失蹤六天，華裔妻子呼籲民眾協尋。（電視新聞截圖）

柏克萊跑者失蹤 當局終止搜救 華裔妻籲民眾協尋

2021-07-16 00:47
加州delta病毒病例迅速增力，一周以來已大增71%。（Getty Images）

加州平均單日染疫率增71%… 12縣如同「紫級」

2021-07-19 23:36
舊金山國際機場蜂擁返回的人潮（圖片來自影片截圖）

舊金山國際機場 湧現人潮

2021-07-22 15:17
傑克遜的近照。（取自社交媒體）

亞裔女自幼被領養 尋找孿生姊妹 生母健在但拒聯繫…

2021-07-18 02:00

新研究: 醫療保健已成為美國最大債務催收來源

2021-07-20 14:33
專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2021-07-21 23:24

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
碰瓷案外案（上）

碰瓷案外案（上）
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體