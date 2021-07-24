支持罷免紐森43%、反對48% 民調差距縮小

最新民調顯示，支持和反對罷免紐森的人數差距正在縮小。（美聯社）

隨著罷免州長選舉逼近，一份最新公布的民調 顯示，加州 反對與支持罷免紐森 （Gavin Newsom）的人數差距正在縮小。

兩個月前發布的一份民調顯示，反對罷免紐森和支持罷免紐森的選民人數比例相差兩位數百分點，但愛默生學院（Emerson College）和Nexstar媒體集團22日公布的最新民調顯示，這個差距已經縮小。

這項最新民調發現，目前反對罷免的選民占48%，支持罷免的選民占43%，未決定的占9%。愛默生學院四個月前獲得的民調數據是，反對罷免的選民占42%，支持罷免的選民占38%，其他20%未定。

但對紐森來說，最大的警訊出現在這項民調中的一個提問上，這個提問是：「無論罷免成功與否，您2022年還會再投紐森一票嗎？還是您認為應該換人做做看？」58%的受訪者表示希望換人做，42%的受訪者對紐森的表現感到滿意。這個結果意味著，如果紐森2022年遇上的對手是民主黨同志，或是具有高知名度的獨立參選人，或是與前總統川普關係密切的共和黨人，他連任的勝算都不高。

在處理新冠疫情的表現上，20%的選民認為紐森表現出色，28%認為不錯，19%認為差強人意，33%認為很差。

其他危險訊號還包括，選民認為紐森在處理野火和乾旱上表現不佳，這是9月14日罷免選舉前一個十分突出的問題。紐森先前誇大了加州為預防野火所採取的措施，也沒有排除強制限水的可能。

民調還發現，53%的選民在誰應該接替紐森的問題上沒有做出決定，這對紐森而言也是一個警訊，因為它突顯出大多數選民並不太關心這場選舉，除了支持罷免紐森的選民之外。如果支持罷免者的投票率最高，那紐森就可能有麻煩。

在一干參選者中，以最後被列入正式參選名單的保守派電台主持人艾德（Larry Elder）的人氣最高，目前支持度為16%，佛科納（Kevin Faulconer）和考克斯（John Cox）並列第二，支持度為6%。