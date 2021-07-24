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塔馬拉克山火擴大 已燒近6萬畝 紐森宣布加州4縣進入緊急狀態

編譯組／綜合23日電
布特縣「迪克西山火」23日已發展成加州今年最大山火。（美聯社）
布特縣「迪克西山火」23日已發展成加州今年最大山火。（美聯社）

鑑於北加州大火燃燒情況嚴重，加州州長紐森23日晚上宣布阿爾平（Alpine）、布特、拉森（Lassen）和普魯默斯（Plumas）四縣進入緊急狀態。根據州長辦公室的說法，加州已經獲得聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency）撥款支援加州救火工作，加州也已購買12架新消防飛機協助撲滅大火。

已燃燒十天的布特縣（Butte County）「迪克西山火」（Dixie Fire）23日成為加州今年最大山火，面積擴大近15萬畝。而發生在太浩湖（Lake Tahoe）地區的「塔馬拉克山火」（Tamarack Fire）連日來爆炸性延燒，22日到23日上午再焚地7000畝，面積擴大近6萬畝。

當局表示，截至23日上午，由閃電造成的塔馬拉克山火目前火場面積已擴大為5萬8417畝，Carson River Road和Diamond Valley Road部分路段火勢已逐漸受到控制，但395號公路以東的Holbrook Junction地區的救火工作仍十分困難。據了解，內華達州道格拉斯縣（Douglas County）Topaz Ranch Estates社區西北山區發生一起個別火災，迅速延燒2500畝地。

太浩湖「塔馬拉克山火」爆炸性延燒，消防員卡車幾乎快被迅速移動的大火吞噬。（網路影...
太浩湖「塔馬拉克山火」爆炸性延燒，消防員卡車幾乎快被迅速移動的大火吞噬。（網路影片截圖）

23日，延著395號公路附近再有1369名居民被強制撤離，使塔馬拉克山火總撤離人數累積至2439人。23日氣溫高達90度，使地面和空中消防員面臨更嚴重的天氣和乾枯植被燃料的狀況。

消防當局預測，當地天氣將繼續炎熱、乾燥和不穩定，濕度最低會降至15%到20%，山區並可能吹起時速40哩的強風。

楚魯克草原消防救難隊（Truckee Meadows Fire & Rescue）隊員在社群媒體上傳一段可怕的影片，顯示他們的卡車幾乎快被迅速移動的大火吞噬。

目前有1353名消防人員在塔馬拉克山火火場救火，這場大火已燒毀阿爾平縣至少10棟建築物。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，布特縣迪克西山火一夜再焚地近3萬畝，23日面積擴大到14萬2940畝，已發展成加州今年最大山火。迪克西山火起火點離天堂鎮（Paradise）約10哩遠，爆發初期火勢穩定，但上周開始加速燃燒。

由於迪克西山火燃燒的地方幾乎都是崎嶇陡峭的山坡，超過4000名消防員這個周末將繼續面臨高溫和必須徒步進入火場的艱苦狀況。消防人員現在的首要任務是阻止大火延燒到人口稠密區。由於迪克西山火是往北面延燒，天堂鎮和康考（Concow）等城鎮目前未受威脅，消防員利用2018年坎普山火（Camp Fire）留下的防火線保護民宅。

氣象學家羅伊（Scott Rowe）表示，當地相對濕度低於20%，預測本周末氣溫將飆升至100度左右。雖然下周一即將到達的季風有助增加當地濕度，但同時可能帶來雷雨和閃電，導致發生新火災。

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