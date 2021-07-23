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疫情飆升 蘇拉諾縣仍不需戴口罩 但強烈建議打疫苗

編譯組／蘇拉諾22日電
儘管COVID-19病例增加，蘇拉諾縣不改變對口罩的立場。(美聯社)
儘管COVID-19病例增加，蘇拉諾縣不改變對口罩的立場。(美聯社)

儘管4日以來COVID-19病例的數量翻了一番，但蘇拉諾縣衛生局表示，在是否應該在室內活動中戴口罩的問題上規定還沒有改變。這對一些人來說是解脫，因爲如果該縣仍然沿用6月初州政府重新開放前使用的舊的分級制度，那麽將處于限制性最弱的紫色級別。

截至22日下午，蘇拉諾縣已經有3萬4761個病例，死亡人數在大約兩周內一直保持在245人。然而，本周的七天陽性率已攀升至11.9，一周前爲10.2，兩周前爲13.2。

雖然附近的一些縣由于Delta變種病毒傳染，建議在室內多戴口罩，但蘇拉諾縣衛生官員理查茲（Jayleen Richards）說，病例激增的原因並不來自變種，而是最近的7月4日假期：「蘇拉諾公共衛生局將繼續遵循加州公共衛生局和疾病控制和預防中心的指導。目前，這兩個機構不建議采用分級制度，也不要求接種疫苗的人在室內戴口罩。」

理查茲說，在7月4日假期之前，蘇拉諾每天有15至20個病例。在7月7日至7月20日期間，平均每天的病例增加到46例。這些病例中的大部分是由于假期造成的。在蘇拉諾縣，未接種疫苗的人往往是年輕人口，超過85%的65-74歲的居民接種了疫苗，近84%的75歲以上的居民接種了疫苗。

通過這些統計數據，蘇拉諾還沒有建議在室內戴口罩，但強烈建議接種疫苗。

加州公共衛生部開發了變種病毒株跟蹤頁面，解釋了如何、哪些以及爲什麽要跟蹤變體。在網頁的底部，該州提供了關于已知變種病毒株的信息，以及變異體隨時間變化的比例。網站的鏈接是www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-Variants.aspx。

在全國範圍內，許多健康專家呼籲聯邦政府改變其指導意見，即接種疫苗者不需要再在室內戴口罩。但州長紐森日昨稱，全州口罩令或疫苗護照沒有必要，「能做的最重要事情是接種疫苗，以使疫情成爲過去。」

上周，委利賀市長麥克康奈爾（Robert McConnell）敦促人們繼續戴口罩，勸市民不要冒這個險。「如果接種疫苗，你雖不太可能接觸到變異體，但仍然有機會，」麥克康奈爾說。「爲什麽要增加這種機會呢？這是個失敗的賭注。」

疫苗 口罩 變種病毒

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