醫療收費透明化 加州八大醫院無一遵守

非營利機構「倡導病患權利」指加州八家大醫院中，沒有一家遵循醫療價格透明化規定。圖為史丹福醫院。(本報檔案照)

根據非營利機構「倡導病患權利」(Patient Rights Advocate)，加州八家大醫院中，沒有一家遵循醫療價格透明化規定。這八家大醫院內包括史丹福醫院與舊金山 加大Helen Diller醫學中心等。根據醫療價格透明化規定，醫學中心必須在網站上公布標準醫療價格與其他相關訊息。讓病人接受醫療前，預先有個心理準備。

拜登政府日前發布行政命令，要求前加州檢察長貝西拉 (Xavier Becerra) 所帶領的「聯邦與公共服務部」(the Department of Health and Human Services) 倡導醫院醫療費 用透明化，同時執行兩黨支持的法案，解決高額醫療帳單 問題。

根據「倡導病患權利」報導，醫療價格透明化規定早在今年元月就開始推行。可是經過半年多時間，「倡導病患權利」組織調查全國500家醫院，發現這些醫院中，只有5.6%按照規定，將醫院內醫療價格透明化。

報導指出，調查與過去研究結果雷同，許多醫院以不完整的資訊，破壞醫療價格透明化法規，其他破壞辦法包括繁瑣的上網搜查限制、密碼封鎖查詢價格等等。

許多醫院只有遵循部分規定，另外很多醫院沒有公布，或只是公布部分與健保公司的協調後價格。這些醫院通常沒有公佈病人自行付醫療費的折扣價碼。

根據報導，有關約300種可自付的醫療服務如驗血與X光檢查，史丹福醫院與舊金山加大提估自付額預估辦法，可是這兩家醫院並沒有公佈一套完整的標準價格表。

舊金山加大在一項聲明中指出，醫院承諾協助病人及其家屬接受醫療服務前，得到完整的資訊，包括醫療費用等。醫院提供醫療服務費預估工具，讓民眾接受300種可自付的醫療服務前，能先取得預估價格。可是舊金山加大同時指出，要醫院公布各種療程的標準價格表困難性大，因為許多療程需要不同醫療包商，每個包商提供的醫療服務索價，經常與其他醫療包商提供的醫療服務相關，因此會有所變動。

史丹福醫院在一項書面聲明書中指出，史丹福醫療保健中心 (Stanford Health Care) 深悉價格透明化對病人的重要性。史丹福醫療保健中心網站已公布最新標準醫療價格表。民眾亦可上網連接到他們所提供的醫療費用預估工具。

美國醫學會雜誌 (Journal of American Medical Association) 20日公布新研究顯示，2009年到2020年期間，美國民眾積欠討債公司最大的債務為醫療帳單。根據討債公司，美國民眾只去年一年間積欠的醫療帳單就高達1400億元。