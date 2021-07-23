已接種疫苗 史丹福大學7學生確診

史丹福大學報告已接種疫苗的學生出現七例COVID病例。(取自臉書)

史丹福大學7月22日宣布，本周有七名接種疫苗 的學生在冠狀病毒檢測 中呈陽性。在此之前，這所大學放寬了對居住在校園內的接種學生和工作人員的COVID檢測要求。

在給學生的電子郵件中，史大提醒說所有新感染的學生都有症狀，但沒有提供這些病例之間是否有關聯，或明確屬于某次疫情爆發的細節。

郵件說：「如果你有COVID-19的症狀，請不要只認爲僅僅是普通感冒或過敏。」

經過一年的新冠疫情封鎖，今年夏天，校園有部分不得不在2020-21學年進行遠程學習的大一和大二的學生，還有一些被批准有特殊情況的學生。

來自德州的新生默罕馬迪（Sina Mohammadi）說，他對當天的消息感到驚訝——針對這些病例是源于一群朋友，還是比較分散在校園哩，學生中已經開始有傳言。他對自己已接種疫苗感到安慰。

「至少從我讀到的所有內容來看，突破性案例並不常見，」他說。「我並不太擔心。」

目前加州和全國各地COVID病例的激增主要出現在未接種疫苗的人群，並由高度傳染性的Delta變種病毒 株所推動。盡管所謂的突破性病例仍然比較少見，但報告卻在不斷增。，最近德州幾名奧運選手和多名州議員感染了這種病毒。

史大建議大家在擁擠的室內空間戴上面罩。但對于完全接種疫苗的學生來說，大多數身體距離和面罩的要求已經取消。據該校稱，從周一開始，已提交疫苗接種證明的學生不再需要每周接受檢測——慣常來校園的人中有近90%都接種了疫苗。

副教務長科爾（Susie Brubaker-Cole）和Vaden Health Services主管雅各博思（Jim Jacobs）在郵件中寫道，這七個陽性測試不一定足以引起警戒，但鼓勵有症狀的學生接受測試，不要把這些跡象歸于普通感冒或過敏。

「要重申的是，接種疫苗對預防嚴重疾病是有效的，」兩人寫道。「然而，我們要求每個人都保持警惕。這些變種病毒株仍然值得關注。」