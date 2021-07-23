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加州迪克西山火擴大 威脅原住民考古遺址

編譯組／布特縣22日電
「迪克西山火」22日面積突破10萬畝，即將成為加州今年最大山火。（電視新聞截圖）
「迪克西山火」22日面積突破10萬畝，即將成為加州今年最大山火。（電視新聞截圖）

布特縣（Butte County）「迪克西山火」（Dixie Fire）持續擴大，22日焚燒面積突破10萬畝，有超越普魯默斯縣（Plumas County）「貝克沃斯複合山火」（Beckwourth Complex）之勢。

加州森林防火廳（Cal Fire）指出，迪克西山火22日面積擴大為10萬零3910畝，比24小時前多出約1萬8000畝，受控程度只有17%。加州今年到目前為止最大的山火是貝克沃斯複合山火，面積為10萬零5670畝，已96%受控。

迪克西山火21日向北延燒，迫使當局對阿馬納湖（Lake Almanor）西岸地區發布撤離令，並關閉沿湖的89號公路。

當局已經對布特縣和普魯默斯縣約32萬畝地區發出強制撤離令，這些地區包括普拉持維爾（Prattville）、大草原（Big Meadows）、西阿馬納湖（Lake Almanor West）、水壩峽谷（Canyon Dam）、瓊斯維爾（Jonesville）、費爾布魯克（Philbrook）、高湖（High Lakes）、塞內卡（Seneca）、雄鹿湖（Bucks Lake）、蛇湖（Snake Lake）、草谷（Meadow Valley）和70號公路附近的石溪（Rock Creek）、史多利（Storrie）、托賓（Tobin）、貝爾登（Belden）和吐溫（Twain）等社區。

加州運輸廳表示，已經關閉的路段包括嘉室峽谷（Jarbo Gap）和89號公路之間的70號公路，及雄鹿峰（Bucks Summit）和撤離區北部邊緣之間的太平洋山稜步道（Pacific Crest Trail）。

官員表示，由於持續的強風阻礙救火工作，迪克西山火已焚毀8棟建築物，並對布特縣和普魯默斯縣近千棟建築物和美洲原住民考古遺址造成威脅。

此外，南太浩湖地區的「塔馬拉克山火」（Tamarack Fire）22日面積擴大為5萬畝，超過1200名消防在現場灌救，大火已焚毀至少10棟建築物，迫使多個社區的居民撤離。由於大火已燒進內華達州，內華達州當局已對道格拉斯縣（Douglas County）發出自願撤離令。

山火 加州 內華達州

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