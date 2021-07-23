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舊金山華人歷史墓園 立法保護最後闖關

記者李晗 / 舊金山報導
岡州旅厝的石碑建築依然還在公園內。（陳永興提供）
岡州旅厝的石碑建築依然還在公園內。（陳永興提供）

舊金山一座極具歷史意義的華人墓園，100多年前曾經埋葬了上萬名早期華人移民先輩。有市議員提出立法要保護這個墓園，將這個遺址設定為舊金山的歷史地標（landmark）。立法法案已通過了市府部門和委員會，現在即將進入市議會的最後闖關階段。

主推立法的市議員陳詩敏（Connie Chan）22日到中華總會館，尋求華裔社區支持，呼籲大家能在26日（周一）時在議會中表達意見。中華總會館眾多僑領都出席活動，包括總董余健全、永興餅家老闆陳永興等。

主推立法的市議員陳詩敏（Connie Chan，左四）來到中華總會館，尋求華裔社...
主推立法的市議員陳詩敏（Connie Chan，左四）來到中華總會館，尋求華裔社區支持。（記者李晗 / 攝影）

墓園位於舊金山的西北角林肯公園（Lincoln Park），現已是高爾夫球場。然而當年的「岡州旅厝」紀念碑仍然還在公園內。岡州是舊時對於廣東地區的叫法，「旅厝」則是暫居的旅舍意思。

僑領李殿邦表示，這個名字意思指的就是許多埋葬在這裡的華人先輩，都是旅美，埋葬於此並非是落葉歸根。

陳詩敏也強調，這個立法將對華人的歷史文化起到推動作用，讓更多的美國主流社會知道華人早期對於美國的貢獻。

然而因為現在林肯公園是一個高爾夫球場。也有高爾夫球界的人士致信給議會表達擔憂。他們擔心這個地區被設置為歷史地標後，可能會限制他們打高爾夫球，限制使用這個高爾夫球場。

陳詩敏表示，不會影響高爾夫球運動，將在議會聽證時澄清這件事。

如果立法通過之後，舊金山市府的歷史古跡保護委員會，將有規畫專員評估歷史。據悉，這個墓園曾埋葬了許多不同國家的移民，其中，華人移民有上萬個，其他歐洲移民也有。中華總會館也計畫將來舉行公祭活動，具體的細節也將要與高爾夫球場方面再商議。

下周一議會的委員會將會初審此案，時間是下午1時30分。想要在議會中對此案發表評論的民眾，可以撥打電話(415) 655-0001，輸入會議的ID：146 916 4664 。

華人 舊金山 移民

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