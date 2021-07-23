金山罷免簽署書遭竊案 州總檢察長接手調查

影片拍下男子拿出紙張，承認偷竊。（視頻截圖）

在社交媒體上轟動一時的舊金山 罷免簽字盜竊案件，在傳媒、社區的密切關注之下，現在終於有了新進展。加州 總檢察長（Attorney General）確認會接手調查此事，負責檢控工作。

事件發生在5月底的舊金山列治文區。當時在推動罷免舊金山教育委員的義工們，正在Clement街徵集選民的簽字。隨後有影片拍到，一名紅色眼鏡的男子與一名華裔 的家長發生爭執，家長指控該名紅色眼鏡男子偷竊選民簽字的紙張。

僵持之下，紅色眼鏡男子從背後拿出了紙張，還給華裔家長，直說「你們抓到我了」。事件引起軒然大波，因為盜取選民簽字屬於犯罪。

影片經過網絡媒體HereSay Media率先播出，隨後不少傳媒均有跟進此事，包括舊金山紀事報也連續報導。影片中的華裔家長則是一直活躍於罷免教育委員運動的林文傑。

林文傑也把案發全程的視頻放上了YouTube，觀看地址是：https://www.youtube.com/watch?v=Eu_v0RsgmV8。1分30秒出可見紅色眼鏡男子承認偷竊，並且拿出了紙張。

根據紀事報的最新報導，目前舊金山警察局已經完成調查，將案件呈交給了加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）。舊金山警察局指出涉及的罪名就是違反選舉法。

案件之所以要轉交給加州總檢察長，就是因為舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）在這件事情上存在利益衝突，因此他需要迴避（recuse）。林文傑的律師此前也公開發信要求博徹思迴避處理這個案件，指稱涉嫌偷竊的嫌疑人，也在罷免博徹思的選民簽字上用了假名字簽字。

至於案件中被拍到的紅色眼鏡男子，社交媒體上也早已把他的個人信息挖出。但是目前警方仍然沒有確認逮捕信息。同時盛傳是該男子供職的公司也已經發出聲明，表示已經解雇了涉案的男子。