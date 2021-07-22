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舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

62歲華婦被家人遺棄 暖警安置視如祖母

編譯組／舊金山21日電
周俊謙（左）和62歲被家人遺棄的華裔女子。（美聯社）
周俊謙（左）和62歲被家人遺棄的華裔女子。（美聯社）

舊金山華埠，被稱為亞洲地區以外全球最大的華埠中心，儘管如此，只要花一點時間與舊金山警官周俊謙（William Ma）一起巡邏一圈，就會覺得這個有著3萬5000人口的社區其實很小。每走幾英尺遠，周俊謙就會遇到一個他認識的人。 「每次我們走路時，他們都會說，嗨！」他在警隊三年的職業生涯中，大部分時間都被分配到華埠的中央分局。「我們與社區的人交談，喊他們的名字打招呼。」

周俊謙警官說，當警察「是他夢寐以求的工作，這種警務不僅要抓捕壞人，還要確保受害者得到照顧，如果他們沒有得到正確的對待，也許就會再次成為受害者。」 而本月初，發生在華埠的一件事情為周俊謙的話做了最好的印例。

月初的一天，周俊謙的三名同僚接到電話，說有一名62歲的華裔女子被家人遺棄。知道周俊謙會說普通話和粵語，所以他在例休，但同事給他打電話尋求幫助。「事情真的很讓人傷心」，周俊謙說。「當我們視訊時，她甚至不知道自己被拋棄了。她還在問我，『嘿，我什麼時候可以回家？』怎麼會有人那樣做？當這種情況發生時，那一刻，這位奶奶就成了我們每個人的奶奶。」周俊謙感慨地說。

那一刻，中央警分局和華埠社區中的許多人都採取了行動，在短短幾個小時內，就接到了近100多個熱心人的電話，試圖為這名女子尋找住處。「我們將她帶到了一個收容所」，周俊謙說。 「但是，她是一位不會說英語的中國老奶奶，她所有的東西都裝在一個垃圾袋裡，使用助行器行走，這讓我們很放心不下。」 不過，多虧了熱心居民的幫助和努力，最後，找到當地的一家非營利組織Self Help For The Elderly 提供了一間旅館房間，暫住幾晚，之後再提供長期住房。

更重要的是，周俊謙和他的搭檔 Loren Chiu 警官幾乎每天都會過來確保這位女士有她需要的東西，並確保她不再感到孤單。「我喜歡把華埠的所有祖母都當成我的祖母。現在我的祖母名單上又多了一。」周俊謙說。

周俊謙和他的同事在華埠巡邏。（美聯社）
周俊謙和他的同事在華埠巡邏。（美聯社）

華埠 舊金山 警察

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