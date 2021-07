62歲華婦被家人遺棄 暖警安置視如祖母

周俊謙(左)和62歲被家人遺棄的華裔女子。(美聯社)

舊金山華埠 ,被稱為亞洲地區以外全球最大的華埠中心,儘管如此,只要花一點時間與舊金山警官周俊謙(William Ma)一起巡邏一圈,就會覺得這個有著3萬5000人口的社區其實很小。每走幾英尺遠,周俊謙就會遇到一個他認識的人。 「每次我們走路時,他們都會說,嗨!」他在警隊三年的職業生涯中,大部分時間都被分配到華埠的中央分局。「我們與社區的人交談,喊他們的名字打招呼。」

周俊謙警官說,當警察 「是他夢寐以求的工作,這種警務不僅要抓捕壞人,還要確保受害者得到照顧,如果他們沒有得到正確的對待,也許就會再次成為受害者。」 而本月初,發生在華埠的一件事情為周俊謙的話做了最好的印例。

月初的一天,周俊謙的三名同僚接到電話,說有一名62歲的華裔女子被家人遺棄。知道周俊謙會說普通話和粵語,所以他在例休,但同事給他打電話尋求幫助。「事情真的很讓人傷心」,周俊謙說。「當我們視訊時,她甚至不知道自己被拋棄了。她還在問我,『嘿,我什麼時候可以回家?』怎麼會有人那樣做?當這種情況發生時,那一刻,這位奶奶就成了我們每個人的奶奶。」周俊謙感慨地說。

那一刻,中央警分局和華埠社區中的許多人都採取了行動,在短短幾個小時內,就接到了近100多個熱心人的電話,試圖為這名女子尋找住處。「我們將她帶到了一個收容所」,周俊謙說。 「但是,她是一位不會說英語的中國老奶奶,她所有的東西都裝在一個垃圾袋裡,使用助行器行走,這讓我們很放心不下。」 不過,多虧了熱心居民的幫助和努力,最後,找到當地的一家非營利組織Self Help For The Elderly 提供了一間旅館房間,暫住幾晚,之後再提供長期住房。

更重要的是,周俊謙和他的搭檔 Loren Chiu 警官幾乎每天都會過來確保這位女士有她需要的東西,並確保她不再感到孤單。「我喜歡把華埠的所有祖母都當成我的祖母。現在我的祖母名單上又多了一。」周俊謙說。