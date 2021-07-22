華埠商戶捲殘障法訴訟 檢察長設專線和郵箱調查是否涉詐

博徹思（中）在華埠召開記者會，宣布將會調查可能涉及欺詐的華埠ADA訴訟。左右為中華總商會區國雄、劉運方。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠 眾多商戶和業主收到律師信，捲入「美國殘疾人士法案」（ADA）訴訟。舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）也特別出招，應對這其中可能發生的欺詐、詐騙 活動。

7月21日，博徹思在華埠會見傳媒。他指出，自己已收到了相關的指控，有些訴訟案可能涉及詐騙，因此地檢長辦公室已經有所行動，包括設立了電話專線和郵箱，將會投入資源調查相關事件。

博徹思指出，如果一些律師信函中帶有虛假陳述，或者是沒有提及違反ADA的相關內容，而是只是要求賠償金錢的話，那麼這些都可能涉及詐騙或者欺詐。

當天出席活動的還有中華總商會代表區國雄、黃英豪、劉運方，華埠商戶聯會代表邵旗謙，殘障人士團體Hene Kelly等。

博徹思也特別強調，自己支持殘障人士權益，也希望華埠的商業能夠符合規定，讓所有人都可以進入消費。但是現在是疫情剛剛開始好轉的時候，他認為有些涉及欺詐的行為可能會讓許多小商業不堪重負而關門。

然而ADA是聯邦法律，而博徹思只是地方官員，且ADA的訴訟事情在加州一直都有，且一直得不到解決。對此，博徹思回應表示，這個問題不是新事，自己會和更高級別的官員合作，尋找解決方式。Hene Kelly也說，ADA法律很好，但是法律沒有保障小商業如果應對、支付相關的費用。

地檢長辦公室針對欺詐和詐騙設立的電話熱線是628-652-4311，郵箱則是[email protected]。博徹思也特別表示已經有兩名調查員將負責此事，其中一個是會說中文的何希舜（Jason Collom）。

此外，中華總商會也將會成立一個基金，幫助華埠的商業應對這些訴訟問題。該基金款項總額為2萬5000元。