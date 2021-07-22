舊金山市長訪華人商戶 強調維護治安

舊金山市長布里德（左二）與社區大使團隊拜會華人商戶。（記者李晗 / 攝影）

7月21日，舊金山 市長布里德（London Breed）來到華裔聚居區的訪谷區（Visitacion Valley），拜會華人 商戶，強調維護治安。

亞裔 遇襲的暴力事件導致華人社區人心惶惶。市長除了在警察執法上著力之外，也特別增加社區項目的投入，包括擴大「預防街頭暴力項目」（Street Violence Intervention Program，簡稱SVIP），增派「社區大使」人手巡邏商業街區。

布里德參與了當天的商業區拜會活動。她感謝這些社區大使的工作，減少街頭的暴力事件。她也拜會了不少位於訪谷區Leland街上的華人經營的商戶，包括美髮店、中餐廳、糕餅店、藥房等。她向商戶們強調市府對於「預防街頭暴力項目」的投入，推動跨族裔跨社區之間的團結。

在Leland街經營美髮店的華裔鄺老闆（Simon Kwong），見到市長也特別向她反映民情，吐吐苦水。鄺老闆說現在因為反亞裔的仇恨浪潮，讓許多人都不敢出門，尤其是老人家。他也呼籲市府能夠給更多的資源和關注到訪谷區。

布里德來拜會，中餐廳商家向市長吐苦水。（記者李晗 / 攝影）

Leland街是舊金山西南面訪谷區的商業街，也是市內商業區店鋪空置率最高的地區之一。訪谷區一直以來獲得的公眾關注較少，也被戲稱為「遺忘谷」。布里德坦誠訪谷區應該得到更多關注，看到現在Leland街上有戶外的用餐，人們在喝咖啡聊天，感到開心。

早前市政府擴大了「預防街頭暴力項目」，增聘人手來巡邏全市多個社區，包括華埠、列治文、米慎區、田德隆、訪谷區等等。項目團隊也和社區青年中心（CYC）合作，聘請了說柬埔寨語、泰語、中文、西班牙語的職員加入團隊。