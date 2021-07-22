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捲殘障法華埠商戶恐慌 集思廣益應對訴訟

記者李晗 / 舊金山報導
華埠社區大會，應對殘障法訴訟。（記者李晗 / 攝影）
華埠社區大會，應對殘障法訴訟。（記者李晗 / 攝影）

上百位舊金山華埠的商戶代表出席了社區會議，應對目前許多商戶都面臨的「美國殘疾人士法案」（ADA）相關訴訟。活動上邀請了多個專家和律師分析情況，給出建議。

眾多舊金山華埠的商戶和公所業主都收到了律師信，被指可能涉及違反ADA的規定，引起社區巨大恐慌。上周在召開新聞發布會之後，7月21日下午也特別舉辦社區會議，幫助商戶解答疑難。

華裔的陳先生（Shao Chen）是專業的持證無障礙通行鑒定專員（Certified Access Specialist，簡稱CASp）。他指出，美國的ADA法律是聯邦法律，要求所有公共場所都不得歧視殘障人士，這裡就包括餐廳，酒店，醫院，藥房，公園，博物館等。因此本次「中招」的華埠小商業，都是公共場所，私人場所比如住宅則沒有相關限制。

陳先生說，很多民眾對於歷史性大樓能夠獲得豁免的說法存在誤解。他指出，並非是歷史悠久的大樓就能夠獲得豁免，仍然還是需要很多手續認證。

具體而言，可能涉及違反ADA的一些情況就是包括：門口入口的斜坡太斜、門口入口只有台階，讓輪椅人士無法進入；門口的寬度不夠，窄過32吋；在店內的收銀台的高度太高，超過了28吋至24吋的範圍；洗手間內沒有扶手，空間太小等。

現場也有其他律師提出建議，如果收到了律師信的商戶，還是要沉著應對，包括小心言辭，同時最好找一個鑒定專員來看一下店內的情況。

律師也指出，收到律師信之後，可以選擇庭外和解，也可以選擇上庭打官司，一切都要看店主、業主自己的情況。據悉有公所已經聘請律師，將會「決戰」到底。律師也建議商戶們可以詢問自己的保險公司，有沒有這方面的費用報銷。

舊金山市府也有一些資源能夠幫助小商戶應對，包括一些鑒定專員的資源，都有中文的翻譯。網址是：https://sfosb.org/ada-resources-your-small-business。此外也可以撥打電話415-554-6134，或者發送郵件[email protected]查詢。

華埠商戶門口擺著殘障人士的告示牌。（記者李晗 / 攝影）
華埠商戶門口擺著殘障人士的告示牌。（記者李晗 / 攝影）

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