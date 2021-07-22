舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

隨著高傳染性Delta變種病毒已成為美國 主流病毒株，各地醫院已開始對這波原可預防的第四波疫情 做準備，包括灣區在內。

查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）急診室主任柯威爾（Chris Colwell）說：「我們現在看到的這波疫情，原本是絕對可以也應該被預防的疫情。我們從數據上可以了解到，這是一場未接種疫苗 者的疫情。」

加州20日新增病例增加至4723例，是19日的兩倍以上，創下自上一波冬季疫情以來單日新增病例最高紀錄。

柯威爾指出，99%住院的新冠病人都是未接種疫苗者，但最讓人擔心的是，隨著感染率不斷上升，醫院在未來四到五周內有可能再次不堪負荷。

為減緩Delta變種病毒傳播，當局正積極呼籲低疫苗接種率地區的居民接種。（Getty Images）

柯威爾說：「感染率若以目前這個速度繼續上升，意味著接下來就會輪到住院率上升，我們現在已經看到住院人數正不斷增加中，而且，這些數字在接下來幾周內只會繼續增加。雖然舊金山有能力處理這個狀況，但感染率上升的速度實在太快、太驚人。」

美國目前Delta變種病毒病例占新增病例的83%，在灣區占約50%，因此，疫苗接種率較低的地區成為衛生當局的優先工作重點。

舊金山西語裔專案小組（Latino Task Force，簡稱LTF）社區宣導員阿巴倫加（Sonia Albarenga）說：「我們提供民眾接種疫苗的訊息，宣傳單上列出了有關疫苗和新冠檢測的資料。」

此外，LTF團隊也挨家挨戶提供疫苗注射服務。LTF醫療委員會主席雅各布（Jon Jacobo）說：「這附近地區的疫苗接種率目前只有約45%，意味著有許多居民還未接種疫苗。」

雅各布表示，透過他們的宣導，已有一些居民接種了疫苗。但現在的問題是，Delta變種病毒的傳播速度可能比民眾接種疫苗的速度更快。

柯威爾說：「如果民眾不改變現在包括不戴口罩、不保持社交距離、不接種疫苗等行為，我們很快就會看到醫院擠滿病患，甚至不堪負荷。」

柯威爾指出，現在有些新冠住院病人出現的症狀比去年的病人更嚴重。

被問到感染病毒的民眾何時才能接種疫苗，柯威爾表示，根據美國疾病防治中（CDC）的說法，病人必須等待90天才能接種疫苗，而在等待的期間，取決於他們的抗體強弱，他們有可能再度感染。