運動家新球館靠近華埠 官員關注交通停車影響

屋崙華埠距離運動家計畫中的新球館很近。屋崙市府官員希望減少未來比賽日對華埠交通和停車的影響，也期望推動球迷光顧華埠商業，促進消費。（記者劉先進／攝影）

運動家職棒隊（A's）在屋崙 港霍華德碼頭擬建的球館，距離華埠 不到2哩。此前華埠代表就擔心，會對華埠停車與商業造成影響。20日的屋崙市議會議會上，市府官員和屋崙副市長、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）均表示，希望減少比賽日對華埠交通和停車的影響，也期望推動球迷光顧華埠商業，促進消費。

屋崙市府行政官辦公室計畫經理梅布倫（Molly Maybrun）表示，球館需要大量的場外交通基礎設施投資 ，目前的估算總額為3.519億。這包括許多走廊和交叉口的改善，以及分層和停車管理。不僅是為球館的顧客提供安全的出行，而且是為球館附近的居民和勞工提供交通方式，並通過可持續的交通方式進行連接。比如說，有三個捷運站距離新球館大約1哩，需要合適的停車管理，以確保居民和周圍的社區不受影響。即使在比賽日，包括市中心和傑克·倫敦廣場和華埠、西屋崙的企業仍然為其客戶保持停車位置。

市議員卡普蘭表示，在霍華德碼頭建設球館的過程中，此前就成立了一個由多個利益相關者組成的社區利益指導委員會，包括屋崙港務局代表、西屋崙、東屋崙和華埠的代表，以確定與專案有關的社區需求，並優先解決這些需求。希望指導委員會形成永久性的機制，確保球館的社區利益協議達到目標，有足夠的透明度和問責制。

具體來說，確定並儘量減少交通和停車擁堵對華埠居民、企業和文化機構的潛在安全、經濟和環境影響，這將包括但不限於確定華埠代表在實施交通管理計畫中的有效作用，確保額外的高速公路下停車位，並在華埠文化活動與球館活動同時舉行時，確保文化活動參與者能優先使用華埠停車場。也希望指導委員會與運動家合作，推動球迷光顧華埠商業，促進消費，以及為華埠和其他本地商業創造商業機會，在球館附近參與現場銷售，促進華埠歷史和文化的行銷。