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運動家新球館 屋崙市府妥協 議會通過協議新版本

記者劉先進／屋崙報導
運動家職棒隊（A's）是否留在屋崙、建設新球館，仍懸而未決。圖為新館設計圖。（取自運動家官網）
運動家職棒隊（A's）是否留在屋崙、建設新球館，仍懸而未決。圖為新館設計圖。（取自運動家官網）

屋崙市議會20日以6票支持、1票反對1票棄權，通過市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）等人新修改的、有關運動家職棒隊（A's）在屋崙港建設新球館投資框架協議（term sheet），以繼續與運動家談判。新協議就雙方分歧有所妥協，比如，雖然堅持要求球館計畫的住房中有35%的可負擔房，但允許20%可負擔房建在球館外其他區域；不讓運動家承擔球場外預計3.519億的超大交通基礎設施建設費用。

框架協議規定了正式協議中的關鍵性條款，為屋崙與運動家談判提供進一步的方向，但不具備法律效力。運動家總裁卡瓦爾（Dave Kaval）在會議中並未明確回覆如何做決定。只是說，卡普蘭建議的新方案，直到20日才看到，需要更多時間去消化。對球隊不同意、或沒有採取共識的協議投讚成票，並非推進球館建設計畫的有效方法。市議會對球隊沒有真正瞭解或消化的新方案內容進行投票，對球隊做決定是一件困難的事情。這意味著運動家是否從屋崙遷移，還是未知之數。

運動家職棒隊（A's）是否留在屋崙、建設新球館，仍懸而未決。（取自運動家總裁卡瓦...
運動家職棒隊（A's）是否留在屋崙、建設新球館，仍懸而未決。（取自運動家總裁卡瓦爾推特）

運動家的計畫包括，私人出資建造10億的海濱球館，可容納3萬5000人，包括一個酒店和3000套住房單元。但球隊告訴市議會，拒絕在計畫中建設可負擔房。而屋崙市府針對大型開發項目，一直有要求建設一定比例的可負擔房。運動家表示，不會直接支付一些基礎設施和開發成本，而是會建立稅收區，讓城市在未來可以利用。

卡普蘭著重論述了修改的投資框架協議內容。並強調，20日並非對和運動家的有關球館協議投票，而只是關於協議的工作方向，為未來提供指導。

運動家曾公開表示，最大的擔憂是，誰來承擔新球館場外的交通基礎設施費用，市府預計費用為3.519億。卡普蘭說，目前為場外交通基礎設施提出更好的戰略，包括尋求聯邦、州、地區和縣的資金，並包括與其他交通計畫和資源的協調。具體來說，運動家將不負責球館外的基礎設施，資助的可負擔房總比例為35%，但有15%在球館附近，有20%在球館外其他區域。運動家承諾不搬遷屋崙的期限開始日期，是球隊在新球館打首個主場比賽開始時。

社區居民曾舉行聚會，希望運動家建設新球館時，保護周邊社區利益。（記者劉先進 ／攝...
社區居民曾舉行聚會，希望運動家建設新球館時，保護周邊社區利益。（記者劉先進 ／攝影）

運動家：對沒共識的球館計畫投票，並非有效方法。

卡瓦爾表示，即使是目前的投資框架協議修正版本，運動家也對其沒有共識。對球隊不同意、或沒有共識的協議投讚成票，並非推進球館建設計畫的有效方法。想和市議會合作，看看能否在休會前，對市府和球隊同意的內容進行表決，而不是對不適合球隊的內容投票。

卡瓦爾說，運動家曾在4月提議有關新球館的方案，希望市議會對此方案進行投票。球隊在不搬遷問題上已做出讓步。因此，市議會對球隊沒有真正瞭解或消化的新方案內容進行投票，對球隊做決定是一件困難的事情。

大聯盟主席：對投票失望

職棒大聯盟（MLB）主席曼弗瑞（Rob Manfred）在聲明中說，對市議會選擇對運動家不同意的提案進行投票感到失望。將立即開始與運動家對話，為俱樂部制定一條前進的道路。

屋崙市長薛麗比、市議會主席勵琪和副市長卡普蘭在投票後聯合聲明說，20日市議會的投票標誌著屋崙使命的一個里程碑，即讓運動家紮根屋崙，並建立一個世界級的濱水公園區，讓社區在未來受益。

基於雙方的談判，共同價值觀和願景，相信運動家可以且應該同意市議會批准的協議。以便紮根屋崙，保護港口和納稅人，並產生社區所要求和應得的利益。期待著繼續與運動家合作，以緩解他們擔憂的問題，並專注於制定最終的環境報告和具有約束力的投資協議，以完成複雜細節。

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