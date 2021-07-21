未打疫苗 非裔、西語裔又受巨大傷害

傳染性超強的Delta變異體最近推動了全國範圍內冠狀病毒病例的激增，舊金山 也不例外。本月全市的病例率有所上升，主要是在未接種疫苗的人群中。

舊金山公共衛生部的數據顯示，新病例主要襲擊了自大流行開始以來遭受病毒感染的居民：非裔 和西語裔。

數據分析發現，從7月1日到7月10日，至少有20%的居民認定為非裔或西語裔的郵政 編碼平均每 1萬名居民中有 7.9 例新病例。迄今為止，受這一新激增影響最嚴重的郵政區號是94124，截至7月10日，該郵政區號由52%的非裔和西語裔組成，有61例確診病例，超過該市任何其他郵政區號。在此期間，它的人均發病率也是最高的，每1萬人中有17例新病例。

在周日前記者會上，舊金山市長布里德(London Breed)說，儘管根據美國人口普查估計，非裔僅佔該市人口的5.6%，但目前因COVID-19住院的舊金山人中有28% 是非裔，COVID-19再次對非裔和西語裔居民造成巨大傷害的事實，使社區領導人感到震驚和沮喪。

為此本報記者採訪了舊金山疫情指揮中心新聞部副主任吳毅。他指出，亞裔疫苗接種率很高，具體數據會在本周四(22日)發布。據舊金山加大（UCSF），當天醫院接收的19例感染病例，全部都是未接種疫苗。所以在此呼籲，未接種者抓緊時間接種，也敦促身邊的朋友和家人一起接種。