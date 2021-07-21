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餐廳堂食 專家：仍有染疫風險 點餐、如廁須戴口罩

編譯組／灣區20日電
灣區衛生專家認為，現在上館子吃飯有感染病毒的風險。（美聯社）
灣區衛生專家認為，現在上館子吃飯有感染病毒的風險。（美聯社）

灣區衛生官員近日群起呼籲民眾在室內重新戴上口罩，讓許多人覺得此時上餐廳吃飯是否是不智之舉，即使他們已接種疫苗

衛生官員長期以來一直認為，餐廳堂食是最危險的活動之一，即使對已接種疫苗的人來說也是如此，因為在餐廳吃飯勢必要取下口罩。專家認為，在Delta變種病毒具有高傳染性和灣區病例不斷激增的情況之下，大大提高了餐廳堂食的風險。不過，已接種疫苗者即使被感染，也不太可能出現重症。

由於新口罩指南對餐廳堂食沒有做出限制，讓許多人困惑。既然衛生官員要求大家在室內重新戴上口罩，那是否也適用於餐廳堂食？這似乎與幾個月前，加州要求民眾在餐廳堂食的同時也要戴口罩沒有什麼不同。

舊金山衛生局局長菲利普（Susan Philip）表示，她建議民眾在餐廳堂食時，如果有其他用餐者或疫苗接種狀況不明者接近，要保持警覺性隨時戴上口罩。

菲利普說：「點餐和起身上廁所時必須戴上口罩。我們希望鼓勵民眾戴口罩，而不是採取激烈手段限制舉辦活動或關閉公共場所。」

已呼籲民眾重新在室內戴上口罩的包括灣區阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣、納巴縣、舊金山、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、蘇諾瑪縣，和鄰近的聖他克魯茲縣、蒙特瑞縣和聖比尼度縣（San Benito）。蘇拉諾縣是灣區目前唯一未建議民眾在室內戴口罩的縣。

舊金山加大流行病學家盧瑟福（Rutherford）認為，餐廳堂食對未接種疫苗者來說並不安全，如果能證明餐廳內每一個人都已接種疫苗，那就不會有感染風險。但問題是，在公共場所要證明是否所有人都已接種疫苗是不可能的事。不過，已完成疫苗接種者感染病毒的個案很罕見。

盧瑟福說：「現在的疫情沒有數月前那麼糟，但比兩周前差，我們必須謹慎行事。」

史丹福大學流行病學家席格（Robert Siegel）認為，是否要上館子吃飯是個人的決定。他建議民眾在上館子吃飯前先問自己三個問題：我的感染風險有多高？我曝露在病毒中的程度有多大？我是否能接受這種風險和曝露程度？

席格說：「感染風險正在改變，因為現在空氣中的病毒傳染性更高，數量也更多。」

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