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Delta病例飆升 灣區室內都建議戴口罩

記者李怡 / 舊金山報導
在華埠佩戴口罩參與公共活動的居民。（記者李怡／攝影）
在華埠佩戴口罩參與公共活動的居民。（記者李怡／攝影）

由於具有高度傳染性的 Delta變異病毒導致 COVID-19 病例激增，口罩令正在舊金山灣區重新執行。

雖然聯邦疾病控制與預防中心（CDC）表示，完全接種疫苗的人，在公共場所可以不用戴口罩，但灣區七個縣和城市的公共衛生部門在上周五發布了一份報告，建議所有人無論是否接種疫苗，在室內公共場所需要戴口罩。

舊金山、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣和柏克萊市發表聯合聲明說，出於謹慎考慮，建議在室內雜貨店或零售店、劇院和家庭娛樂中心都要佩戴口罩。即使是已經完全接種疫苗的人。這樣做是對未接種疫苗居民的額外保護。目前這項建議還只是一項建議，而不是一項立法規定要求，並立即生效。

舊金山市疫情指揮中心新聞部副主任吳毅說道：「雖然我們看到突破性病例的比例有所增加，但疫苗在預防嚴重疾病方面的保護作用很明顯。疫苗可有效預防Delta變體。所以民眾不要恐慌。目前感染的住院率和死亡率都未增加。建議戴口罩有助於防止傳播，因為突破性病例（接種疫苗的個人）仍在發生。雖然被感染的接種疫苗的人通常沒有症狀並且病情較輕，但他們仍然可以將病毒傳染給未接種疫苗的人，使未接種者感染症狀嚴重」。

灣區大部分縣和有自己公共衛生部門的柏克萊市的企業也被敦促，對進入室內商業區的顧客採取通用的口罩要求，以更好地保護員工和顧客。

疫苗 口罩 灣區

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