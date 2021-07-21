金山華埠獲撥款 涵蓋治安、住房、文化藝術

社區巡邏大使與華埠商戶溝通。該項目也獲得新一年度的預算支持。（記者李晗 / 攝影）

備受關注的舊金山 市政府的百億預算 案，在議會中獲得通過。其中華埠 、華裔社區獲得了不少撥款項目，涵蓋治安、住房、文化藝術等方面。因此市議員也特別慶祝這個時刻，並召開說明會解析相關的款項。

7月20日，舊金山市議會以10比1的表決通過了這個超過130億的2021至2022財年預算案，讓舊金山各項市政服務得以繼續。投下反對票的是第五區市議員潘正義（Dean Preston），因為他反對預算案中增加的警察經費。

代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）以及代表列治文區的華裔市議員陳詩敏（Connie Chan），在表決前與華文媒體記者見面。他們均對於本次的撥款感到高興，讓華埠社區能夠獲得更好的服務，也讓社區盡快從疫情中復甦。他們也感謝市長布里德（London Breed）在這個預算案中為華裔社區的撥款打下了基礎，然後議員們也追加了其他撥款款項。

具體言，撥款涵蓋了治安、住房、文化藝術等。在引起廣泛關注的社會治安方案，有100萬元用於擴大「社區安全與社會正義聯盟」（CCSJ）服務，這個聯盟旨在為受害者提供支援。在市長辦顧問李康儀（Ivy Lee）的幫助下，聯盟的服務將納入法律諮詢，以便受害者能夠獲得更全面的服務。

此外還有100萬元是用作「社區大使」計畫，在日落區等華裔聚居地區增加巡邏成員。同時也擴大受害者應急基金和支持服務，並增加財產犯罪的受害者服務專員（由地方檢察長提出的預算要求）。

在警力方面，除了警察學校、警員薪資等預算外，布里德市長也宣布警局將在全市範圍內增加26名額外的步行巡警，以提高警察的能見度、威懾力，以阻止犯罪。其中有14人將服務於舊金山的第三區，這裡包括華埠、金融區市中心、聯合廣場和漁人碼頭熱門區域等。

住房方面，100萬元用於長者、散房住房補貼，3萬元用作洗衣房服務、臭蟲清理服務，以及租客權益服務撥款25萬元。議會也將注重未來在城市西面（列治文區、日落區等華裔聚居區）的住房開發案、小型公寓收購等。

本次預算案還有一個重點就是針對華埠的文化藝術投入。本報此前報導的李小龍展覽將回歸舊金山華埠，同時還有天后廟街的街頭舞蹈活動，以及明年4月將會舉辦的麵條文化節（Noodle Fest）等。還有100萬元將用作華埠的清潔。