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加州迪克西山火擴至近6萬畝 僅15%受控 上空出現雷雨

編譯組／布特縣20日電
迪克西山火一夜之間從4萬畝擴大近6萬畝。（電視新聞截圖）
迪克西山火一夜之間從4萬畝擴大近6萬畝。（電視新聞截圖）

在不穩定強風和餘燼雲霧助長火勢之下，「迪克西山火」（Dixie Fire）一夜之間面積從4萬畝增近6萬畝，僅15%受控。

加州森林防火廳（Cal Fire）發言人諾曼（Sean Norman）20日上午表示，迪克西山火前一夜靠近2018年「坎普山火」（Camp Fire）舊址的西側沒有太多動靜，但東側和北側卻燃燒猛烈。

諾曼說：「最極端的火勢發生在羽毛河（Feather River）峽谷的貝爾登（Belden）和里奇巴（Rich Bar）地區，消防人員正在當地進行大規模結構防禦工作。大火現在已燒出里奇巴地區，消防人員正在尋找去年『北部複合山火』（North Complex Fire）設置的防火線，以便保護雄鹿湖（Bucks Lake）下方地區。」

諾曼還說：「隨著大火再次往草谷（Meadow Valley）延燒，消防人員打算重新使用我們去年用過的防火線。」

20日，有超過2000名消防人員在迪克西山火現場救火，他們面對的最大挑戰是被濃煙、餘燼和過熱空氣攪動向上升起的高聳火積雲（pyroculumus cloud）。加州森林防火廳事件氣象學家盧瑟福（Julia Ruthford）19日晚上表示，在強烈西南季風的助長下，使迪克西山火產生超過3萬呎高的火積雲。

盧瑟福說：「這提高了火勢的不穩定性，火積雲因為太高，導致上空發生雷雨，出現閃電，非常危險。雷雨導致的極端狀況還產生了不穩定的強風。總而言之，我們一直處於極端嚴重的火災氣候模式中。」

隨著火場面積不斷擴大，撤離令和警報也擴大到包括瓊斯維爾（Jonesville）、費爾布魯克（Philbrook）高湖（High Lakes）、塞內卡（Seneca）、雄鹿湖、蛇湖（Snake Lake）、草谷、70號公路收費站和周邊的石溪（Rock Creek）、史多利（Storrie）、托賓（Tobin）、貝爾登和吐溫（Twain）等地區。

迪克西山火產生的火積雲導致大火上空出現雷雨。（加州森林防火廳提供）
迪克西山火產生的火積雲導致大火上空出現雷雨。（加州森林防火廳提供）

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