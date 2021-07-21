加州新冠住院破2000人 創下4月以來新高

加州新冠住院人數突破2000大關，創下自4月以來新高。（Getty Images）

隨著Delta變種病毒病例不斷增加，加州 和灣區 的新冠住院人數也不斷增加，已超越春季的最高紀錄。

加州19日公布的最新數據證實，加州新冠住院人數已突破2000人大關，是自今年4月以來首次，其中500多人需要入住加護病房。灣區住院人數也超過300人，也是自4月初以來首次，其中入住加護病房的病人超過100人，是自3月底以來首次。

截至20日，加州已有61%的人口完成疫苗 接種，證據顯示疫苗具有對抗Delta變種病毒的強大保護力。美國疾病防治中心（CDC）公布的數據顯示，未接種疫苗者占美國新冠住院人數的97%，占新冠死亡人數的99%。灣區醫院報告也表示，灣區和美國整體情況類似，大部分新冠住院病人都是未接種疫苗或未完成接種者。

加州新冠確診率兩周以來不斷快速上升。（Getty Images）

加州19日通報超過7600例新增病例，是自2月初以來首次單日多於7000例，是加州1月初疫情高峰期的四分之一。

加州冬季疫情最嚴重時，住院人數高達近2萬2000人，各地醫療機構不堪負荷，灣區加護病床空床率低至0.7%，聖荷昆谷和南加州加護病房空床率為零。

蘇諾瑪縣 灣區住院率最高

加州兩周前的一周平均確診率只有1.7%，目前大幅升至4.2%，是自2月中旬以來最高，也是去年6月7日整個疫情最低確診率0.7%的六倍。如果確診率突破CDC門檻5%，加州就會從「低社區傳播」升級為「中等社區傳播」。CDC另一個中等傳播指標是一周單日平均傳染率為每10萬人有10人感染，加州目前是7.7人，6月初時只有2人。

灣區新冠住院率18日最高的是蘇諾瑪縣，每10萬人有10.9人住院，比一周前的12.5人略低。蘇諾瑪縣上一次新冠住院率超過10人是在2月24日，最高紀錄是1月7日的26.5人。

灣區目前新冠住院率第二高的是蘇拉諾縣，18日每10萬人有8人住院，是兩周前的兩倍。蘇拉諾縣上次新冠住院率超過8人是4月25日的9.2人，最高紀錄是1月10日的50.7人。

舊金山目前新冠住院率是灣區第五高，18日每10萬人有6.1人住院，約為7月12日的兩倍。舊金山最高住院率出現在1月12日，為每10萬人有36.5人住院。

馬連縣是灣區18日新冠住院率最低的縣，每10萬人只有1.5人，但7月8日的住院率高達4人，是自4月底以來最高，最高紀錄出現在1月6日，每10萬人有17.8人住院。馬連縣是美國疫苗接種率最高的地區之一，85.2%的人口已完成接種，92.4%的人口已至少接種一劑。