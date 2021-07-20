調查：PG&E輸電線或造成迪克西山火

PG&E提出報告表示，迪克西山火可能是其設備造成。（美聯社）

布特縣（Butte County）地方檢察長辦公室上周加入加州 森林防火廳（Cal Fire），對仍在肆虐的「迪克西山火 」（Dixie Fire）進行的調查工作。而根據初步調查，起火原因與一棵樹倒在太平洋瓦電（PG&E）1萬2000伏特的輸電線上有關。

布特縣地方檢察長羅姆西（Mike Ramsey）說：「我們13日開始加入加州森林防火廳的調查工作，以了解這場大火是否涉及任何刑事責任。」布特縣地方檢察廳曾成功起訴造成2018年坎普大火的太平洋瓦電，這場大火奪走了85條人命。

羅姆西指出，調查人員18日晚上已尋獲肇事的輸電線和樹木殘骸，調查工作還在進行中。他還表示，調查人員非常想找出到底是誰在火災現場遙控無人機，導致防火廳不得不撤回消防資源，而這正是造成火勢失控的一個主要原因。

太平洋瓦電18日晚上也提出一份報告，對爆發於7月13日的「迪克西山火」做出說明。

太平洋瓦電在報告中表示，他們的系統13日上午7時偵測到羽毛河峽谷（Feather River Canyon）山稜水壩（Cresta Dam）發生斷電，前往勘察的技術人員表示，他從遠處看到有「燒斷的保險 絲」，但沒有說是何時發現的。

太平洋瓦電表示，由於火災現場地形陡峭，加上道路因為施工關閉，技術人員下午約4時40分才抵達現場，他們發現有兩條保險絲已燒斷，第三條完好無損。技術人員指出，一棵看起來十分健康的綠樹傾倒在沒有受損的輸電線上，但附近地面已有小火在燒。他們立刻通知主管，主管再向911報案。

報告表示，加州森林防火廳於傍晚約5時30分趕到現場，開始噴灑滅火劑和水，但已無法阻止火勢。

依照規定，若發生嚴重電氣事故，電力公司必須在兩到四小時內提出報告，但太平洋瓦電在員工發現問題後五天才提出報告。

太平洋瓦電發言人波佑斯（Denny Boyles）19日表示，由於加州森林防火廳18日才採集相關設備資料，他們認為符合周末期間在4小時內提交報告的要求。

截至19日，北加州多場還在燃燒的山火總面積已超過15萬8000畝，其中最大的「貝克沃斯複合山火」（Beckwourth Complex Fire）焚燒超過10萬5000畝。