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疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

納巴、灣區相鄰3縣 也呼籲恢復室內戴口罩

編譯組／綜合19日電
大灣區又有四縣因Delta變種病毒株感染加劇，重新呼籲室內戴口罩。（美聯社）
大灣區又有四縣因Delta變種病毒株感染加劇，重新呼籲室內戴口罩。（美聯社）

7月19日，大灣區及鄰近地區又有四個縣，建議其所有居民，無論是否接種過疫苗，都恢復在室內戴口罩

來自納巴、蒙特瑞、聖他克魯茲和聖比尼度縣的衛生官員發表了一份聯合聲明，建議人們在室內公共場所使用口罩。在病例攀升、具有高度傳染性的Delta變種病毒株開始逞強之際，「這是出於謹慎的考慮」。

早在7月16日，阿拉米達、康曲柯士達、馬連、舊金山、聖馬刁、聖他克拉拉和蘇諾瑪縣就發布了類似建議。灣區目前只有蘇拉諾縣沒有建議所有居民重新開始戴口罩；在灣區各縣中，索拉諾縣的疫苗接種率最低。

在全州範圍內，洛杉磯仍然是唯一對所有居民發布新口罩強制令的縣。這項強制令要求每個人在公共場所的室內戴上面罩，7月17日晚上開始生效。

周一發表的四縣聲明建議企業為其顧客制定在室內一概戴口罩的規則。根據該聲明，「這也能使企業更容易確保未接種疫苗的人戴上口罩。」

儘管未接種疫苗的人仍應在室內佩戴面罩，加州已於6月15日結束了其全州範圍內的口罩強制令。大多數企業一直憑顧客的「自由心證」(honor system)來執行對他們的口罩規定。

口罩 疫苗 灣區

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