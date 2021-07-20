屋崙華埠搶劫被阻止 非裔男嗆「開槍殺光華人」

非裔男子搶劫攻擊不成，靠在車子邊辱罵藍天使義工。（鄺偉供圖）

屋崙華埠 治安再次出現起伏。華人 到富國銀行ATM取錢，劫匪試圖搶劫攻擊，被華埠藍天使義工巡邏隊及時阻止後，搶匪威脅說，「要開槍殺光你們華人。」並打開車門，作勢拿武器。見到義工團結一心、人多勢眾，最後開車悻悻離去。

華埠富國銀行ATM附近，有非裔男子試圖搶劫攻擊華人，被義工巡邏隊制止。（記者劉先進 ／攝影）

據悉，劫匪所乘車輛為一位華人女士所有，不知為何到其手中，懷疑是劫匪盜竊而來。警方正在密切調查中，義工也將此案報告給聯邦調查局（FBI）。市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）19日對本報表示，最近華埠發生的暴力搶劫事件令人無法容忍。她在上周與屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）會面。從本周開始，警局將撥款增派警力，以幫助華埠應對增長的暴力事件。在未來幾天，會有更多的警員到華埠巡邏。

12日到16日期間，屋崙華埠發生4起搶劫。15日和16日的持槍搶劫，發生在9街夾Harrison街幾乎同一地點。有三個華人受害者受傷。

屋崙華埠上周發生的持槍搶劫傷人事件，震驚社區。圖中紅圈可以看到劫匪拿的槍械。（視頻截圖）

17日屋崙華埠稍微平靜一天。18日就發生威脅要襲擊義工事件。藍天使巡邏隊隊長鄺偉表示，事發時為18日下午3時40分，當時義工正在巡邏，忽然聽到Franklin街富國銀行附近，有爭吵喧嘩聲。義工們快速靠近，這時見到，一對華人男女快速走過來。後面有一個非裔男子衝過來，看其動作，是要發起攻擊。

義工們跑過去阻止，男子停止攻擊動作，退回並排停車的一輛白色車邊。義工遠遠和男子對峙。此時該男子情緒激動，大聲辱罵義工，還用種族歧視口出狂言，「要開槍殺光你們華人」。他至少兩次打開車門，作勢拿武器。義工們快速報警，男子見義工人多勢眾，不敢輕舉妄動，開車悻悻離去。義工隨身攜帶的攝像頭拍下這一驚險場景。

事後，有華人透過微信溝通證實此事，「在富國銀行ATM取款差點遇險，非裔差點衝過來攻擊，被手持雨傘的華人自衛隊阻嚇住了。」警方告訴藍天使，嫌犯靠著的白色車輛，為一位華人所有，不知為何被非裔男子駕駛。懷疑是偷竊而來。義工也將此案報告給聯調局。

屋崙華埠連日來的搶劫，也讓華埠商會主席陳錫澎頗為痛心。他表示，此前華埠有兩個巡警。但自從新的兩個財年警局預算減少後，兩個巡警被削減。警局目前將工作重心放在東屋崙等區域的謀殺案飆升上。陳錫澎將華埠上周暴力搶劫的視頻發給了市議員勵琪，並計畫近期和警長阿姆斯壯溝通，要求增派警力。「社區希望表達的訴求是，無論預算削減有怎麼的理由，華埠首當其衝受影響、罪案飆升是不爭的事實。如果有巡警回歸華埠，能否變為永久性的、而不只是暫時的？如果是暫時回歸，華埠罪案又會捲土重來。」

勵琪表示，最近華埠發生的暴力搶劫事件令人無法容忍。她對受害者表達深切關心，感謝那些正在調查和應對城市暴力事件的警員。華埠社區的每一位居民在華埠散步、鍛煉、以及與親朋好友聚會時都應該感到安全。小商戶需要更多的客人在華埠購物以及消費，特別是在去年受到新冠疫情的巨大衝擊之後。

勵琪說，她正在與屋崙警察局密切合作，以確保華埠攻擊事件進行充分的調查，其中就包括在上周發生的暴力搶劫事件。她也在上周與屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）會面。從本周開始，屋崙警局將撥款增派警力，幫助華埠應對暴力事件，同時警局也將向遭受暴力的社區增派警力。未來幾天，將會有更多的警員在華埠巡邏。