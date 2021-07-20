屋崙華埠治安堪憂沒人來 餐廳東主嘆：生意下降50%

屋崙華埠上周連續發生搶劫，不少人擔心治安問題。路面人流明顯減少。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 上周連續發生搶劫，相關暴力搶劫打傷華人 的視頻在社媒上廣為流傳。有餐廳東主表示，因為擔心治安狀況，市民不敢外出消費，最近平均生意下降50%，非常難熬。

記者19日在華埠走訪發現，路面人流量明顯減少。9街一餐廳東主說，搶劫數次發生，不少消費者周末都不敢外出消費，她的生意平均下降一半多。本來找了2個服務員上班，以往人多時候可能忙得團團轉，但現在一個服務員就能做所有工作，可見客源減少的幅度。「相比周末，今天還是有些客人出來。原因是，今天有些人要去診所看病，沒辦法。否則很多人都會減少外出。」

這位東主說，華埠9街夾Franklin街附近有多家銀行，比如美國 銀行和富國銀行，因為有人存錢、取錢，是不法之徒下手的常見地點。還是希望華人要多加小心。

在華埠巡邏維護治安的藍天使義工鄺偉，在華埠開了一間中醫診所。他表示，生意顯著減少。因為安全問題，他又恢復了今年1月份治安惡化時的一項特別服務，病人看完病後，他會送對方安全上車，陪同病人一起走到停車位，這才回來。他估計華埠人流量至少減少了三分之一，不少商店不到下午4時就打烊。19日去富興中心某家餐廳預訂烤魚，對方也抱怨說，連續四天，生意沒什麼起色，可見治安惡化對華埠的直接衝擊。

鄺偉希望，市府官員和政客們能收起政治分歧和鬥爭，切實增加警力，維護華埠治安。

富興中心一家保險公司東主Randy表示，關門時間提前到下午5時左右，比以往早了一兩個小時。而9街一家銷售保健品的商店東主Carol說，治安不好，所以將大門一扇門封閉，另一扇門用一張桌子擋住，不讓客人接觸內部物品，防止有宵小之徒偷東西。如果有客人需要某件貨物，她可以幫忙拿。