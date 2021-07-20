加州平均單日染疫率增71%… 12縣如同「紫級」

加州delta病毒病例迅速增力，一周以來已大增71%。（Getty Images）

加州 delta變種病毒疫情 究竟有多嚴重？如果疫情顏色分級制沒有取消，加州現在起碼會有12縣被列入限制最嚴格的紫色級別，包括灣區的阿拉米達縣、康曲柯士達縣和蘇拉諾縣。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，這還是以加州3月實施的新疫情指標來分級，若是以原始的疫情指標來分級，包括舊金山在內的加州29縣都會被列入紫色級別。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「所有人都把分級制抛諸腦後，因為大家不願再受它控制。與一個月前相比，我們現在的處境並不樂觀。」

加州是美國最晚重開經濟的州之一，也是美國疫苗 接種率最高的州之一，近52%的人口已完成疫苗接種。然而，加州卻和美國其他大部分地區一樣，傳染性極強的delta變種病毒正在迅速蔓延，絕大部分的新增病例都是未接種疫苗者。

有鑑於此，納巴縣和灣區周邊的聖他克魯茲、聖伯尼度（San Benito）和蒙特瑞三縣19日也加入呼籲民眾重新在室內戴上口罩的行列，無論是否已接種疫苗。

加州新冠感染率顯著上升，若以過去顏色分級制來看，至少有12縣會被列入紫色級別。（Getty Images）

加州衛生廳公布的數據顯示，過去一周，加州未接種疫苗者的單日平均傳染率為每10萬人有6.3人感染，已接種疫苗者的單日平均傳染率為每10萬人有1.1人感染。

加州衛生廳16日發出聲明說：「疫苗是對抗新冠病毒的最佳武器，包括對抗高傳染性的delta變種病毒在內。隨著delta變種病例不斷激增，我們有必要不斷強調接種疫苗的重要性。」

加州的疫情顏色分級制是在去年夏季病例激增時推出，根據其最初的定義，一個縣一周單日平均傳染率高於7人就會被列入限制最嚴格的紫色級別。在今年1月加州另一波疫情到達最高峰時，全州除了四個農村縣之外，其他全數進入紫色級別。

紫級新標準：每10萬人有10人感染

3月時，由於接種疫苗的人口逐漸增加，加州將疫苗接種率納入分級制中，並修改指標，以幫助各縣更容易移往限制較少的級別，進一步重開經濟。在新指標之下，只有一周單日平均傳染率為每10萬人有10人感染，才會被列入紫色級別。

舒瓦茲柏格指出，鑑於感染率在春季大幅下降，目前病例雖然激增，但相對數字並不大。截至18日，加州過去一周單日平均傳染率為每10萬人有7人感染，比6月上旬每10萬人只有2人感染高出許多，增幅為71%，但遠低於1月9日每10萬人中有109.3人感染。

加州住院人數和死亡人數目前仍呈下降趨勢，但新增病例造成的住院人數和死亡人數通常會延後數周才會出現。截至18日，加州過去一周單日平均死亡人數為每10萬人有0.01人，遠低於1月時的每10萬人有1.7人。