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東灣失蹤健跑者 亞裔妻不放棄：他還活著

編譯組／綜合電  
失蹤的東灣健跑者克雷切克。(美聯社)
失蹤的東灣健跑者克雷切克。(美聯社)

「擁抱你們的家人」，這是16日東灣失蹤健行者的亞裔妻子發出的令人心碎的呼聲。37歲的克雷切克（Philip Kreycik）10日在布利桑頓嶺地區公園健行時失蹤，至今杳無音信。雖然警方已經縮減了對克雷西克的搜尋，但他的家人和志願者卻沒有放棄。

「有句話說，你的生活可以在瞬間改變。這句話正好發生在我們身上。」克雷切克的妻子姚珍（Jen Yao，音譯）說。

姚珍強忍著淚水，把丈夫克雷切克描述為她生命中的摯愛和戶外活動的熱愛者。

她說，克雷切克也是一個在家庭遠足時把大孩子扛在肩上的人。「我需要，我需要他繼續這樣做；我需要他繼續背著他的兒子去爬山，」姚珍補充說。

據家屬透露，克雷切克是一名超級馬拉松運動員，他周六來到布利桑頓嶺地區公園，本來是想快速徒步旅行，但卻一去未回，此後就再也沒有人見過他。本周有500多名志願者幫助警方試圖找到他。

克雷切克的父親基思（Keith Kreycik）說：「他是那種我希望自己能夠成為的父親。」

基思補充說，他感謝警察所做的一切，並對眾多志願者表示感謝，同時也為他們在接下來的幾天擔心。他說：「我們不希望其他人受到傷害，所以請大家在幫助我們時務必小心，先照顧好自己，然後再幫助我們。」

家人相信，克雷切克仍然在外面，可能受了傷，迷失了方向，但他一定還活著。他們要求居民探看他們的家園，以防他從公園裡走出來找尋幫助。

姚珍還對每個看到這則新聞的家庭提出要求，「你的生活可以就這樣被改變。我希望每個人都擁抱你的家人，互相關心。」她懇切期盼大家，「幫助我們把他帶回家。」

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