聖荷西男子被警槍擊癱瘓 判賠177萬元

陪審團裁決聖荷西警方過度使用武力，須向中槍癱瘓男子賠償177萬元。圖為聖荷西警方在街頭巡邏。(本報檔案照)

聯邦民事訴訟陪審團日前宣布，因精神錯亂，全身赤裸，開車追逐母女的聖荷西 男子鮑爾 斯 (John Bradley Bowels) 與警方發生衝突，鮑爾斯當時舉起一柄壓膠槍 (caulking gun) 瞄準警方，被警察 誤以為凶器，開槍射擊，造成鮑爾斯半身癱瘓。陪審團認為警方用槍過度，決定給予鮑爾斯177萬賠償。

這177萬元賠償款中，包括鮑爾斯案發後所蒙受的經濟損失13萬元，另外164萬元為鮑爾斯因半身癱瘓，未來所將蒙受的經濟損失。

陪審團認為，三名當時朝鮑爾斯開槍的警察中，兩名用槍過度。控方律師指出，雖然警察同事托德·姚 (Todd Ah Yo) 已高喊鮑爾斯手中拿的不是致命武器，兩名聖荷西警察安德勒 (Erick Enderle) 與沃爾夫 (William wolfe)仍繼續朝鮑爾斯開槍射擊。

鮑爾斯事件發生於2017年3月17日下午，鮑爾斯突然間精神失控，全身赤裸，追趕他的母親與女兒。鮑爾斯當時開著一輛小卡車，在西區聖荷西橫衝直撞，先撞上一部警車，接著又撞上好幾輛車子，衝撞約四哩路後，小卡車嚴重受損，停在Stevens Creek 大道與lawrence 快速道路交叉口附近的Villa購物中心前。

此時趕到現場警察圍上，警方發現鮑爾斯舉起一把外貌像是槍械的武器，瞄準向前逼進的警察。警察陶爾·姚舉槍射擊。鮑爾斯設法開動小卡車，警察安德勒與沃爾夫見狀朝鮑爾斯開槍射擊。聖荷西警方表示，鮑爾斯當時瞄準警察的是壓膠槍 (caulking gun) 並非致命武器。

控方律師指出，這是一宗困難的訴訟案，然而陪審團最後認為，當沃爾夫與安德勒朝鮑爾斯開槍時，鮑爾斯已非警察或社會的重大威脅。他們說，警察陶德·姚當時最靠近鮑爾斯，他最先開槍射擊，可是當發現陶爾斯手中拿的並非致命凶器時，他在另外兩名警察連開10槍前，高聲喊叫：「不是槍，不是槍。停止射擊。」

陪審團裁定，警察沃爾夫與安德勒用槍過度，陶德·姚無罪開脫。

代表警方的聖荷西市府律師富里曼 (Nora Frimann) 對陪審團裁決不表認同。她說，陪審團裁決並非對市府提出控訴，而是協助鮑爾斯重返社會。