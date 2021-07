灣區口罩令又來 專家：民眾易混淆 難調適

加州口罩令重來。民眾剛開始適應一套規定,新的變化又來到,許多人內心會起衝突。(美聯社)

雖然灣區 新冠疫苗 接種率高,在Delta 變種病毒威脅下,灣區七個縣,包括阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、舊金山縣,以及蘇諾瑪縣日昨都建議無論已接種疫苗與否,民眾在室內時戴上口罩。

加州約一個月前剛宣布勝利重啟。灣區各縣公衛官員表示,重新要求室內戴口罩原因之一,除了Delta變種病毒威脅外,另外也面臨無法區別接種疫苗民眾與尚未接種疫苗者的挑戰。

全國衝突解決中心 (the National Conflict Resolution Center) 發言人佛丘 (Ashley Virtue) 表示,許多人已認為疫情 最嚴重時期已屬過去,現在又重新加強預防政策。這種情形會造成許多人感到混淆,增加他們的挫折感。

她說,整個新冠疫情期間,公共衛生規則變來變去。現在大家以為疫情過去了,新的限制又重臨。民眾剛開始適應一套規定,新的變化又來到,許多人內心會起衝突。

加州公共政策研究所 (Public Policy Institute of California) 總裁博達薩爾 (Mark Baldassare) 說,這種情況像是:「又來了!」(Here we go again!)

博達薩爾住在灣區,他說,大部分已接種疫苗加州人都願意戴口罩,因為每天都必須與許許多多沒有接種疫苗民眾來往,包括兒童,免疫系統有問題者,或者一些不願接種疫苗者。

儘管如此,博達薩爾表示,整個發展將會有點像是走回頭路。根據公共政策研究所調查,今年5月間,86%的加州人認為就美國與新冠疫情而言,最壞的時期已經過去了。

截至上個星期為止,灣區有六個縣12歲以上居民完全接種疫苗比率高達70%以上。洛杉磯縣同樣人口完全接種疫苗比率接近60%。灣區各縣中,蘇拉諾縣 (Solano County) 、納巴縣 (Napa County) 12歲以上人口完全接種疫苗比率只有56%,低於洛杉磯縣。

公共衛生專家一再強調,疫苗高度有效,灣區各縣民眾接種率高,有效控制疫情發展。雖然疫苗仍無法百分之百防止新冠病毒,然而即令少數情況病毒突破疫苗形成抗體,接種疫苗民眾新冠肺炎病情仍將比未接種疫苗者輕微緩和許多。此外未接種疫苗者容易感染Delta 變種病毒,這是造成Delta 變種病毒蔓延迅速的主因。

聯邦疾病防治中心 (CDC) 今年五月宣布,完全接種疫苗者,在大部分室內環境,無需戴上口罩,加州公共衛生署 (California’s Department of Public Health) 隨即跟上。目前這兩大公共衛生機構仍繼續維持同一政策。

戴維斯加大臨床心理學家杜拉克 (Angela Drake) 表示,她擔心新冠疫情不同階段,對民眾產生的情緒衝擊。這些情緒衝擊包括疫情高峰期時民眾容易產生的沮喪心情,到社會重啟期間的欣慰感,現在又要往回頭路走,許多人心理可能一下子難以調適。