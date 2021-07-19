我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

金山警察夠不夠？華裔官民有分歧

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山警察局高層走訪社區。（本報檔案照片）
舊金山警察局高層走訪社區。（本報檔案照片）

舊金山的治安引起全美關注。「紐約時報」在周末期間刊出新聞，採訪了舊金山華裔的官員和民眾，顯示出來在針對警察人數的問題上，華裔官民之間存在分歧。

舊金山政界權力最大的市議會之中，現在有兩位是華裔的議員——陳詩敏（Connie Chan）與馬兆明（Gordon Mar）。這兩位在舊金山的政治光譜上，屬於左傾的進步派代表。

他們在紐約時報的報導中表示，不認同舊金山需要增加警察人手。陳詩敏說，市政的資金使用在社會服務、社區服務上將更有用，同時強調警察局現有的人手能夠做的事情更多。「這和警察的人數關係不大，而是和警察的質量（quality）有關。」

馬兆明同樣提供了類似的表述，他反對增加更多的警察，認為現在的警察人數可以在「重新調配」（redeploy）的情況下做的更多。但他認同現在需要更多的步行巡警，表示的確現在社區內存在對於社會治安的擔憂，自己的妻子家人也都買了胡椒噴霧防身。

然而，華埠草根巡邏隊發起人、在治安話題上非常活躍的雷千紅（Leanna Louie）則反駁上述的論調。她在紐約時報上直言「我從來沒有聽說過華裔社區內誰不想要更多的警察」，並且對於「亞裔的官員代表」深表失望，會非常努力去「把他們換掉。」雷千紅目前也是罷免舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）的積極人士。

警局局長、市長也一直希望增加警力。根據官方委派第三方機構Matrix Consulting做的調查顯示，舊金山需要2176名警員。但實際上舊金山目前的警察人數只有1770人，也就是相當於有400多個警員短缺，大概佔總體人數的18%。

近來舊金山發生多起針對亞裔長者的襲擊案，轟動全美。從70多歲的謝蕭珍婆婆，到80多歲的伍雷翠芳，再到90多歲的越南華僑Anh Taylor，三位婆婆均是遭遇暴力襲擊，被監控攝像拍下。84歲的泰國裔老翁Vicha Ratanapakdee在舊金山被推倒致死。這些案件也引發華裔社區內對於警察人力多少的討論。

警察 舊金山 紐約時報

上一則

金山疫情好轉 31路公車、輕軌M線 陸續復駛

下一則

聖火點燃→傳遞 華運會起跑

延伸閱讀

金山百億預算將表決 華裔社區受關照

金山百億預算將表決 華裔社區受關照
疫後起飛 華埠首場嘉年華登場 美食、表演大集合

疫後起飛 華埠首場嘉年華登場 美食、表演大集合
金山驚魂15秒 3嫌持來福槍跟蹤 撞車搶劫

金山驚魂15秒 3嫌持來福槍跟蹤 撞車搶劫
後疫情時代／逆「疫」而上 矽谷科企市值倍翻

後疫情時代／逆「疫」而上 矽谷科企市值倍翻
後疫情時代／科技人紛回歸「想搬回灣區」

後疫情時代／科技人紛回歸「想搬回灣區」

熱門新聞

柏克萊居民克雷切克（右二）失蹤六天，華裔妻子呼籲民眾協尋。（電視新聞截圖）

柏克萊跑者失蹤 當局終止搜救 華裔妻籲民眾協尋

2021-07-16 00:47
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

2021-07-14 22:59
桑尼維爾姚姓醫生因涉嫌強吻病人被捕。（桑尼維爾公共安全局提供）

桑尼維爾1醫師 強吻女病人被捕 還有誰受害？

2021-07-13 02:00
最新研究指出，喝咖啡可能有益肝臟健康。(Getty Images)

研究：咖啡降慢性肝病風險 每天3、4杯獲益最大

2021-07-12 02:00
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

2021-07-15 02:20
馬連縣Dalta變種病毒病例激增，當局推出新疫情數據表嚴密監視。（Getty Images）

灣區馬連縣Delta病例激增 疫情告急

2021-07-13 02:20

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年