金山警察夠不夠？華裔官民有分歧

舊金山警察局高層走訪社區。（本報檔案照片）

舊金山 的治安引起全美關注。「紐約時報 」在周末期間刊出新聞，採訪了舊金山華裔的官員和民眾，顯示出來在針對警察 人數的問題上，華裔官民之間存在分歧。

舊金山政界權力最大的市議會之中，現在有兩位是華裔的議員——陳詩敏（Connie Chan）與馬兆明（Gordon Mar）。這兩位在舊金山的政治光譜上，屬於左傾的進步派代表。

他們在紐約時報的報導中表示，不認同舊金山需要增加警察人手。陳詩敏說，市政的資金使用在社會服務、社區服務上將更有用，同時強調警察局現有的人手能夠做的事情更多。「這和警察的人數關係不大，而是和警察的質量（quality）有關。」

馬兆明同樣提供了類似的表述，他反對增加更多的警察，認為現在的警察人數可以在「重新調配」（redeploy）的情況下做的更多。但他認同現在需要更多的步行巡警，表示的確現在社區內存在對於社會治安的擔憂，自己的妻子家人也都買了胡椒噴霧防身。

然而，華埠草根巡邏隊發起人、在治安話題上非常活躍的雷千紅（Leanna Louie）則反駁上述的論調。她在紐約時報上直言「我從來沒有聽說過華裔社區內誰不想要更多的警察」，並且對於「亞裔的官員代表」深表失望，會非常努力去「把他們換掉。」雷千紅目前也是罷免舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）的積極人士。

警局局長、市長也一直希望增加警力。根據官方委派第三方機構Matrix Consulting做的調查顯示，舊金山需要2176名警員。但實際上舊金山目前的警察人數只有1770人，也就是相當於有400多個警員短缺，大概佔總體人數的18%。

近來舊金山發生多起針對亞裔長者的襲擊案，轟動全美。從70多歲的謝蕭珍婆婆，到80多歲的伍雷翠芳，再到90多歲的越南華僑Anh Taylor，三位婆婆均是遭遇暴力襲擊，被監控攝像拍下。84歲的泰國裔老翁Vicha Ratanapakdee在舊金山被推倒致死。這些案件也引發華裔社區內對於警察人力多少的討論。