聖火點燃→傳遞 華運會起跑

主辦單位準備氣球，慶祝華運會啟動。（記者李榮／攝影）

金山灣區華人 運動大會去年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 的關係史無前例停辦。今年隨著疫情緩解，華運會決定有限度地舉行部分單項比賽，以及小規模的聖火點燃傳遞暨開幕儀式。18日開幕式在位於密爾比達的南灣僑教中心舉行，多位民選官員等貴賓前往祝賀，由駐舊金山經濟文化處長賴銘琪以及金山灣區華人運動大會主委陳思如帶領的聖火團隊繞跑南灣僑教中心一周，象徵華運會正式起跑。

賴銘琪（右起）與陳思如帶著聖火團隊繞場。（記者李榮／攝影）

當日的節目包括陸空警聯合旗隊恭迎國旗進場、唱美中國歌、升旗儀式、FASCA舞獅鼓隊表演、 貴賓致詞、主流政治人物頒發賀狀、運動員宣誓、美國加州排舞協會演出、元極舞表演、柏拉阿圖鼓舞健身團演出等。最後還有全體大合唱「藍天白雲」及「愛拼才會贏」歌曲，以及由台客重機車隊前導的VIP跑聖火儀式。

前主委與貴賓舉聖火，象徵華運會開始。（記者李榮／攝影）

經文處長賴銘琪、僑教中心主任閻樹榮、僑務委員呂玉貞、鍾振乾、李文雄、李漢文、魏德珍，北灣僑領周達昌、鄧灼照、排舞協會創辦人林貴香以及鄭光志等華運會前主委都到場祝賀。佛利蒙市長高敘加、副市長邵陽、市議員黃潔宜、庫比蒂諾副市長趙良方等人，也都到場致意，並頒發賀狀。

多位僑領與民選官員都參加當日的開幕式。（記者李榮／攝影）

高敘加指出，非常高興再一次參加華運會，也很感謝台灣 社區在過去一年多的新冠肺炎疫情之中，捐贈口罩等個人防護用品（PPE）給主流。

趙良方表示，庫比蒂諾與華人以及台灣社區的關係非常密切，庫市目前市議會中5人中，有三人就是台灣的移民或者台灣移民第二代，也希望華運會明年能再回到庫比蒂諾舉辦開幕式。

主辦單位準備氣球，慶祝華運會啟動。（記者李榮／攝影）

賴銘琪致詞時表示，華運會是大家所期盼的大型運動會，而這也是他從事外交工作30多年以來，首次參加海外華人運動大會，內心相當激動。閻樹榮指出，華運會在疫情時候還是辦了很多活動讓僑胞吸收新知，現在解封後生活逐漸回復正常，期待華運會能舉辦更多的活動，讓僑胞能夠運動健身。

舞龍舞獅開場熱鬧非凡。（記者李榮／攝影）

華運會主委陳思如指出，金山灣區華人運動大會是在1985年成立，每年都舉辦大型運動會鼓勵運動、保持健康。過去歷屆的主任委員及籌備團隊，從來沒有因為任何的困難而打退堂鼓，「每年灣區的好朋友也都非常期盼，華運會這個最代表我們海外華人運動精神的賽事能如期展開。」不過，因為去年全球新冠疫情的衝擊，為了安全起見決定忍痛停辦，也成為所有人的遺憾。

陸空警旗隊。（記者李榮／攝影）

她指出，在疫情期間華運會仍本著「熱血一顆心」的概念服務社區。像是去年三月在僑教中心搭建帳篷協助領務人群分流，6月主辦團購台灣製醫療口罩共41萬片，十月份配合國慶委員會辦理「華運快閃慶雙十」的影片拍攝，十一月華運義工隊與經文處的辦事處隊伍進行壘球友誼賽。另外，華運會今年二月請到趙國華博士在線上主講疫苗知識講座，四月邀請了翁啟修教授防身術講座。

排舞協會也在開幕式中表演。（記者李榮／攝影）

陳思如說，幾個月前華運籌備會收到加州6月中解封禁令的消息，立刻召開會議討論活動原則，調整規模舉行華運會，今年預計將舉辦十多項賽事。她並表示，華運會能順利舉辦要感謝中華民國外交部、僑委會、教育部體育署及我們駐舊金山經文處和南灣僑教中心的鼎力支持，也要感謝灣區的僑界領袖和數不清的好朋友們慷慨解囊，以及PepsiCo贊助。