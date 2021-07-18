金山驚魂15秒 3嫌持來福槍跟蹤 撞車搶劫

舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

舊金山 一對夫婦從購物中心出來後，被三名嫌犯跟蹤且撞擊車尾。兩嫌犯一人拿手槍，一人持AR式來福槍（rifle），搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士（Rolex）手表。女性受害者不願透露姓名。她說，搶劫過程的15秒非常恐懼，「我曾一度以為他們要殺了我先生。」

灣區治安形勢最近日益嚴峻。屋崙 華埠12日到16日，連續發生4起搶劫。15日和16日，在華埠9街夾Harrison街幾乎同一地點，分別發生一起持槍搶劫。15日的搶劫中，70多歲老人被劫匪按在地上搶走手表，頭部還受傷。附近有好心人將手中單車放下，試圖見義勇為幫忙，被劫匪用手槍毆打頭部。16日，四個劫匪搶劫一對華人 母女的兩個手提包，拖拽中，受害人受傷。屋崙警局正在切調查這兩起事件。

搶走手機、車鑰和勞力士表

abc 7電視台知名亞裔記者Dion Lim報導說，13日（本周二）下午，舊金山這對夫婦從購物中心Stonestown Galleria回來。突然發現一輛車跟在後面。隨後，搶劫犯追尾撞了受害者夫婦的車輛。

女性受害者事後流淚回憶說，當時她下了車，看到劫匪有槍，所以讓先生趕緊跑。她是兩個孩子的母親，從來沒有想到會發生這樣的事情。

舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍搶劫。（視頻截圖）

兩個劫匪從車上下來，將男性受害者按在地上，搶走了蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手表。女性受害者表示，事發的15秒非常恐怖，她懇求劫匪不要傷害她先生，可以拿走任何想要的東西。「曾一度以為他們要殺了我先生。我絕對不想失去家人，不想讓孩子失去父親。」

附近鄰居的監控錄像顯示，一劫匪手中拿著來福槍，將受害者按在地上。而身穿白色衣服的受害者女性走過去，估計是哀求劫匪別傷人。女性受害者說，現在到晚上難以入睡，害怕劫匪再來。他感謝向警方提供監控視頻的房主。選擇分享故事，是希望讓其他人避免遭受同樣噩夢般的經歷。「作為兩個孩子的母親，我想保護家人，想讓人們知道發生在我身上的事情，並有意識地保護他們的家人。如果發生同樣的事情，請不要離開車輛，趕緊撥打911。」

目前，此案正在調查中，舊金山市警局正搜索三名嫌疑人。

超市或銀行出來 最易遭跟蹤

跟蹤購物或取錢的受害者到家中，再實施搶劫，灣區近期多次發生。4月中金山一名婦女被人從列治文區跟蹤到日落區，手提包和珠寶被搶劫。一周內，一男子在核桃溪（Walnut Creek）吃完午餐後被人跟蹤，在康柯德（Concord）家門口被槍指著搶劫。

本報曾獨家報導，4月10日中午12時55分，東灣三谷地區布利桑頓（Pleasanton）華人居民陳女和先生從沃爾瑪超市買東西回來，在家門口被搶劫。劫匪拿槍指著先生的頭索要錢財，兩人交出錢包、運動手表、夾克和一個提包，才逃過一劫。慌亂中，車子往前緩慢前進，先生的左腳還卡在車門間，好在鞋子硬，腳沒被卡傷。劫匪拿著搶來的信用卡亂刷，試圖消費近4000元，但信用卡公司發起警報，刷卡未成功。

都布林（Dublin）華人社區，此前也發生華人被跟蹤搶劫事件。60歲的男屋主試圖追回被搶財物，遭劫匪開槍打中。（記者劉先進／攝影）

在屋崙和都布林（Dublin）華人社區，6月2日發生兩起連環持槍搶劫。數名劫匪先在屋崙美麗湖附近搶劫華人父女，再到都布林Clifden Court路跟蹤華人到車庫入室搶劫。60歲的男屋主試圖追回被搶財物，遭劫匪開槍打中。受害者做了手術，沒有生命危險。劫匪後來燒掉搶劫用車，換了一輛車逃竄。

上述兩起搶案的劫匪，都被警方迅速逮捕。屋崙和布利桑頓警局均透過本報提醒市民，外出購物、取錢要特別小心是否有人尾隨，可以兜圈來查看。若有人跟蹤，可快速駕車到安全區域並馬上報警。