疫後起飛 華埠首場嘉年華登場 美食、表演大集合

華協中心行政主任楊重賢（左一）、華協中心董事鄭可欣（左二）、市長布里德（左三）和前任華協行政主任方小龍牧師，一同參加嘉年華。（本報記者李怡／攝影）

7月17日（星期六）下午12:30，在華埠 柏思域街，華協中心和一眾社區組織舉辦了疫後第一次平園嘉年華社區活動，市長布里德丶市議員佩斯金獲邀出席，現場也有來自不同族裔的美食、音樂、藝術表演等精彩節目。

華埠的老年人和華裔 家庭在疫情下苦捱了18個月，除經濟大受影響外，華裔社區亦面對前所未有的歧視和騷擾。為了給華裔社區增添更多的活力，華協中心聯合一眾社區組織如社區青年中心等，舉辦了此次街頭嘉年華，期待著華埠社區疫後再起飛。

當天，一個由多族裔共同參與的太極秀為嘉年華拉開序幕。接著，伴隨著熱烈的音樂聲，各族裔人士翩翩起舞，把整個嘉年華的氣氛推向高潮。舊金山 市長布里德發表講話，她說，「過去的一年，亞裔社區面對了很多的挑戰，除了疫情，還有很多的仇視和衝突，好在這一切都過去了。今天我們應該慶祝，慶祝我們的社區又恢復了活力，慶祝一眾亞裔代表為社區爭取到的權益。」布里德表示，舊金山面對各種挑戰，各族裔要一起應對，做好城市和社區的建設。我們愛護社區的老年人，要像我們愛護自己的爺爺奶奶一樣。她向所有參與和維護社區安全的個人和組織表示感謝。

為了保障嘉年華的順利進行，柏思域街平園路段當天封鎖，舊金山警察局也派出了警員到現場，維護安全。

嘉年華活動現場，有各社區組織提供的免費食物，紀念品和書籍。參與活動的社區青年中心趙志說，「我們想通過提供書籍和食物的方式，來表達對華裔社區尤其是長者們的關心，讓他們可以從精神到身體都感覺到社區帶來的溫暖。」

主辦單位華協中心行政主任楊重賢說，「今天我們舉行這樣的嘉年華活動，是想表示華埠又恢復了往日的活力。如果大家都接種了疫苗，以後我們會舉辦更多這樣有意義的社區活動。」華協中心董事鄭可欣表示，「我們想通過這樣的社區活動來告訴大家，華埠歡迎各族裔的到來，我們的社區接納和期待各族裔與文化的參與。」