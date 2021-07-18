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報名截止 取代紐森…75人註冊參選州長

編譯組／綜合17日電

一些希望取代州長紐森（Gavin Newsom）的候選人已經在做電視廣告，其他人只是宣布他們已提交了書面文件。7月16日報名截止，州務卿辦公室說，有75人提交了候選人意向聲明。

政治分析家格爾斯頓（Larry Gerston）說，他預計實際出現在選票上的名單會短些。「估計會有20到25人說『我要去競選州長』，他們只需要籌集$4200美元和65個簽名，」他說。這些人中有的有知名度，而另一些則沒有。

救援加州Rescue California的罷免支持者說，每一位候選人的介入及其取代州長的願望，都會有助於這一運動。「每一個努力競選的人對問題一 ：你想罷免州長嗎？回答都將是肯定的，」救援加州的競選經理鄧斯莫爾（Anne Dunsmore）說。

隨著候選人名單確定在即，競選活動將強調那些最先觸發罷免運動的問題；諸如加州COVID-19限制令及面具規則重新啓動等問題，都可能會影響到紐森。

「隨著疫情的緩解，州長在民意調查中的地位上升。但現在疫情再次抬頭，目前的問題是，有多少人會因為州長沒有在防疫方面做得更好，而對他感到不滿？」格爾斯頓說。

格爾斯頓表示，郵寄選票將在短短五周後寄出，紐森競選團隊會宣傳他們的成就和計劃，同時希望避免遇到危機。「你在競選中最不希望看到的是意外，而這個飙升就是一個意外。」他說：「這些都是讓候選人馬上灰頭土臉的事情。」

州務卿辦公室於7月17日公布最終的候選人名單，之後7月19日將進行一次隨機的字母抽簽，以確定候選人的名字在罷免選票上的順序。

加州 紐森 疫情

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