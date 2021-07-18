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佛利蒙市長高敘加：多管齊下 迎擊仇亞歪風

記者劉先進／佛利蒙報導
高敘加（前左四）競選州參議員籌款活動，社區民眾積極參與支持。（何華斌供圖）
高敘加（前左四）競選州參議員籌款活動，社區民眾積極參與支持。（何華斌供圖）

佛利蒙華裔市長高敘加（Lily Mei）競選州參議員籌款活動17日下午舉行。針對頻發的仇恨亞裔事件，高敘加說，希望多管齊下，政府和社區各界團結合作，來解決仇亞問題。

東灣都布林首位華裔市議員胡欣（Sherry Hu）、社區熱心人士何華斌（Ben He）、Flora Zhou等參加活動。

高敘加的競選目標包括，解決加州和區域的遊民危機，減少收入不平等，緩解房價暴漲問題，並為所有加州人擴大可負擔住房和就業機會。她還支持採取積極行動，應對氣候變化，減少火災風險，希望資助對山火預防、森林和植被管理的全年投資，以保護加州的家園、企業和環境。

佛利蒙華裔市長高敘加（後排穿綠色衣服）競選州參議員籌款活動，社區民眾積極參與支持...
佛利蒙華裔市長高敘加（後排穿綠色衣服）競選州參議員籌款活動，社區民眾積極參與支持。（何華斌供圖）

高敘加的競選活動分為兩場，先和年輕學生分享經驗，鼓勵他們在讀書之外，參加社區和公益活動，再和支持者交流。她表示，各界需要做好準備應對氣候變化。「大家可以看到德國的洪水、加州的山火。我們需要更加聰明的應對未來。比如討論下一代的標準時，需要具備彈性、綠色特點。未來建設房子，要增加給環保汽車充電的裝備。」

高敘加特別提及仇亞問題。她說，仇恨和歧視亞裔很早就有。美國曾有排華法案，華裔陳果仁（Vincent Chin）被人毆打致死。新冠疫情後，更是屢屢發生。她回憶，以前的選舉中曾受到一些針對亞裔的歧視。選舉佛利蒙市議員時，競選廣告牌無意中發放到東灣的康柯德（Concord）。「有人說，也許是因為GPS只有英文，意指我不會讀英文和地圖。我馬上回復說，不好意思，能否給我地址，我過去拿回放錯的廣告牌。對方的反應是，哇，原來你的英語書寫不錯。這就是需要教育宣導社區能改變的地方，這也是我參選的原因。」

高敘加表示，要多管齊下，政府和社區各界團結一致來解決仇亞問題。目前，州長正在籌集資金，以提高民眾對亞裔的認識。其次，城市也要創造條件和資源。比如，在佛利蒙，有很多攝像頭，可以為家庭創造安全氛圍，防止出現問題。「我們也一直在教育人們，遇到歧視、仇恨就勇敢站出來，為他人發聲。這些不同的形式，是希望投入資源，讓人們能意識和警覺到仇亞是個問題。員警已經與社區合作，談論如何認識仇亞。因為在過去，社區沒有太多報告。 」

高敘加說，阿拉米達縣也在推出舉報仇恨犯罪熱線，有中文和英文訊息。關鍵是社區走到一起。「幾周前，我們在伊莉莎白湖舉行了一次集會。如果在過去舉辦，不會像現在這樣聲勢浩大。可以看到，去年夏天有關黑人的命也是命的遊行示威，參與者積極活躍。我認為華人和亞裔社區需要做同樣的事情，確保人們瞭解，我們不願意成為受害者。大家守望相助，並與其他團體合作，表達同樣的訴求。 」

亞裔 加州 歧視

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