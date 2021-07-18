金山市長專欄／金山將建高品質的可負擔房屋

親愛的讀者們：

舊金山 正走在經濟復甦之路上。而我們的疫苗接種率亦是全國最高的之一，商業亦已全面開放。

在整個疫情 期間，我的辦公室一直優先考慮市內基層市民的需要，並為社區提供重要資源，以盡量減少疫情對他們帶來的影響。

而大家不要忘記，新型冠狀病毒亦打斷了我們為市內住房危機制定的對策和計劃。與我們日常面對的許多問題一樣，住房危機亦因新冠疫情而加劇。現在，隨著經濟正在復甦，同時亦是解決這個問題的重要好時機。

我們必須建造所有收入水平的可負擔房屋，繼續尋找方法來建造和資助可負擔房屋，讓員工、家庭和社區都能留在舊金山。我們必須以公平的方式做到這一點，確保這些住房為市內的居民服務。

在舊金山西面社區，如日落區，應用於可負擔房屋建設的資源一直不足，我們必須尋找方法來增加該社區的可負擔房屋數量。

為了建造建造高質素的可負擔房屋來幫助市內家庭，我們必須建更多高容量單位，以幫助解決住房危機。這目標並不容易，亦需要西面社區居民和社區組織的支持。我的團隊亦致力於與這些社區合作，在日落區和全市創建住房。

我們還必須採取更多措施讓現有居民安居在家，並為舊金山的下一代創造能負擔起的住房機會。正因如此，我們正努力在Irving 街2550號建造可負擔房屋。這是一項百分百可負擔房開發項目，位於高資源並需要房屋的社區內，不僅為該社區的居民提供服務，還為所有舊金山內居民提供服務。近100個單位內，許多將預留給居住在第4區或舊金山內需要住房的家庭，給予他們更多機會。

我在舊金山土生土長，親身目睹了一些社區在繁榮時期和經濟衰退期間被遺忘。當我們的經濟在上次金融危機後開始復甦時，越來越多員工搬到舊金山，但我們沒有建造足夠的房屋來滿足住房需求。現在我們不能再犯同樣的錯誤。

我們立刻便需要建造更多住房來配合不同收入水平的居民。解決住房危機至關重要，可讓家庭和員工繼續安居於舊金山。

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敬安！祝願您平安健康。

舊金山市長 倫敦．布里德