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亞裔女自幼被領養 尋找孿生姊妹 生母健在但拒聯繫…

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
傑克遜的近照。（取自社交媒體）
傑克遜的近照。（取自社交媒體）

一名大沙加緬度地區的亞裔女性，在亞洲出生之後被美國家庭領養。如今她得知自己竟然有一個雙胞胎的親人，於是在社交媒體上發起尋親的請求，引起關注。

對於許多被收養者來說，尋找親生父母的過程充滿了情緒起伏，因為可能面對的事情既可能是充滿了喜悅，也可能是充滿失望或悲傷，有很多未知數。

根據ABC10電視台的報導，韓國裔的麗茲•傑克遜（Liz Jackson）年幼的時候被美國家庭收養。那個家庭是來自明尼蘇達州，她自己現在住在加州。她在開始尋找生母之前，她就只是單純想到了自己的身世。但現在，由於她在搜索信息時發現的一個驚人的故事，她的搜索範圍超出了她的生母。

6月下旬，傑克遜在Facebook上分享了她的故事，去年12月是她養母去世20周年的日子。發帖時傑克遜47歲，她寫道自己有很棒的父母、美好的童年和愛自己的家庭。她接著說自己沒有錯失任何部分，也沒有需要填補任何靈魂中的空洞。

但是，傑克遜就是想更多地了解她的生母的信息。她從基因鑑定網站「23andMe」開始，展開了漫長的調查，也從明尼蘇達州的一家收養機構獲取信息。

難以置信的是，傑克遜在該機構的信息中找到了她的生母。她說她的生母還健在，但拒絕任何聯繫，也拒絕提供任何細節或醫療紀錄。

傑克遜年幼的照片。（ABC10新聞截圖）
傑克遜年幼的照片。（ABC10新聞截圖）

傑克遜也完全尊重。她說，作為被收養者和女性，她支持這些權益，也尊重生母的決定。她也透露，生母放棄她的時候才15歲。然而故事並未停止於此。一個重大的轉折是，收養機構證實了1973年10月17日在韓國釜山，有一個雙胞胎女孩的紀錄。換句話說，傑克遜可能有一個雙胞胎姊妹。

她現在希望能找到她的孿生姊妹。傑克遜說她給的韓文名字是歐賢京（Oh Hyun Kyung）。1974年初，她最初被明尼蘇達州的一個家庭收養，但後來收養失敗了。1975年11月，她被另一個叫傑克遜的家庭正式收養。她在麻州的一個郊區長大。

傑克遜說，她猜她的雙胞胎姊妹也會在1973年底或1974年初的某個時候，被美國或歐洲家庭收養。

傑克遜寫道，由於生母拒絕公開醫療紀錄，出生證明是密封的，也沒有雙胞胎出生的韓國名字。「但我能說這個消息是多麼瘋狂、多麼美妙、多麼令人敬畏嗎？這太超現實了。」傑克遜寫道。

根據明尼蘇達歷史學會的說法，美國家庭收養韓國孩子，始於朝鮮戰爭結束時。全球已有超過20萬名韓國兒童被收養，其中超過12萬左右被美國家庭收養。明尼蘇達州是所有州中來自韓國的被收養人最集中的地方。明尼蘇達大學的研究人員估計，有多達1萬5000名被收養者，當初抵達了明尼蘇達。

傑克遜說，如果她的故事能引起大家的共鳴，她希望公眾幫助、分享她的故事。傑克遜寫道，這個世界上還有另一個人，和自己有著相同基因的人。「我們永遠相互聯繫著，但尚未建立聯繫，」她繼續寫道。

美國 明尼蘇達州 加州

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