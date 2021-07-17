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反對罷免州長 林志斯成立委員會

記者李晗 / 舊金山報導
新成立的「人民為了更光明的未來」委員會，反對罷免加州州長。（記者李晗 / 攝影）
新成立的「人民為了更光明的未來」委員會，反對罷免加州州長。（記者李晗 / 攝影）

加州即將在9月14日舉行罷免州長紐森（Gavin Newsom）的選舉。舊金山華裔社區領袖林志斯（Louis Lam）日前成立了政治競選委員會，反對罷免州長。

7月16日，這個名為「人民為了更光明的未來」（The People for a Brighter Future）的委員會，在舊金山列治文區老上海餐廳舉行集會，力挺紐森。林志斯表示，2022年就是選舉年，如今這個選舉將耗費上億資金，是浪費納稅人的錢。

眾多民選官員和社區代表出席，包括加州議員邱信福（David Chiu）、威善高（Scott Wiener），加州平稅局主席郭嫻（Malia Cohen），佛利蒙市長高敘加（Lily Mei），德利市市長馬娜羅（Juslyn Manalo），南加州蒙特利公園前市長林達堅（Stephen Lam），中華總會館總董余健全（Larry Yee）等。

邱信福強調，今年在州府的預算上，州長紐森史無前例地向亞裔社區撥款上億元，幫助亞裔社區反對歧視和仇恨，證明他對亞裔社區的重視。威善高說，今年的選舉需要大家的關注，形容共和黨人發起的罷免行動就是一場奪權（Power grab）。

其他民選官員和社區代表致辭時也都強調紐森對於加州的貢獻，反對罷免。值得一提的是，出席人士中的郭嫻與余健全同為舊金山警察委員，且郭嫻曾經是舊金山市議員，上任平稅局之後也出席華裔社區活動，目前她也在積極競選加州主計長。而高敘加也加積極競選州議會參議員的職務。

罷免州長紐森一事已經醞釀多時，經過加州選民簽字，州務卿審核確認之後，最終確定在今年的9月14日進行選舉。目前許多民調也都顯示反對罷免的人數較多。

加州 紐森 舊金山

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