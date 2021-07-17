調查：灣區大城市兇案激增36% 屋崙數量最多

灣區其他大城市的兇殺案在今年上半年顯著增加，其中以屋崙凶殺案數量最多。(電視畫面截圖)

灣區 大城市2021年前6個月兇殺案死亡人數激增36%，其中，屋崙 截至6月底已有65人因兇殺案被害喪生。儘管灣區其他大城市的兇殺案在今年上半年顯著增加，但在灣區15個人口最多的城市當中，以屋崙凶殺案數量最多、自2021年初至今已增加了24%。

根據「舊金山紀事報」分析警察 單位數據，屋崙兇殺案件佔整個灣區兇殺案上升比例的四分之三。犯罪學家將此趨勢歸咎於疫情，以及其所帶來的接續效應：失業、經濟壓力、學校與機構關閉、殘酷疾病影響。「國家刑事司法改革研究所」(National Institute for Criminal Justice Reform)執行主任穆罕默德(David Muhammad)表示，屋崙是一個就業不足、失業、貧困的社區，現在又遭受巨大經濟重擊，發生在社區的絕望與破壞，導致兇殺犯罪案件增加。

如同新冠疫情傳播趨勢，兇殺案發生比例也在屋崙低收入社區最為明顯。屋崙警察局將屋崙市分成五個區，今年兇殺案件數量增加最多發生在第五區、位在580號州際公路下的地區。截至7月4日，該地區已發生24起兇殺案，比2020年同期增加71%。今年到目前為止，第五區兇殺案比例約為每十萬名居民就有27名兇殺案嫌犯。

穆罕默德指出，驅動屋崙犯罪率高的另一個因素，則是去年居家避疫命令實施，部分社會外展工作者被降級為遠距工作。此外，屋崙警局一項減少暴力計畫也被縮減服務。許多地方對警察的信任度降低。

根據「少年與刑事司法中心」(Center on Juvenile and Criminal Justice)6月報告，加州城市去年整體犯罪率平均降低7%，主要是因為搶劫與竊盜減少。中心資深研究人員邁爾斯(Mike Males)表示，全州單年兇殺案件現已大幅上升，但仍未接近1990年代初期水平紀錄，目前兇殺案比例與2012年相似。但是，屋崙可能會達到或超過9年前水平，當年司法部紀錄有126起兇殺案件，2017年降至69起。截至今年7月11日，屋崙警方已調查68起謀殺案件。