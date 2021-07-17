我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

調查：灣區大城市兇案激增36% 屋崙數量最多

編譯組╱灣區電
灣區其他大城市的兇殺案在今年上半年顯著增加，其中以屋崙凶殺案數量最多。(電視畫面截圖)
灣區其他大城市的兇殺案在今年上半年顯著增加，其中以屋崙凶殺案數量最多。(電視畫面截圖)

灣區大城市2021年前6個月兇殺案死亡人數激增36%，其中，屋崙截至6月底已有65人因兇殺案被害喪生。儘管灣區其他大城市的兇殺案在今年上半年顯著增加，但在灣區15個人口最多的城市當中，以屋崙凶殺案數量最多、自2021年初至今已增加了24%。

根據「舊金山紀事報」分析警察單位數據，屋崙兇殺案件佔整個灣區兇殺案上升比例的四分之三。犯罪學家將此趨勢歸咎於疫情，以及其所帶來的接續效應：失業、經濟壓力、學校與機構關閉、殘酷疾病影響。「國家刑事司法改革研究所」(National Institute for Criminal Justice Reform)執行主任穆罕默德(David Muhammad)表示，屋崙是一個就業不足、失業、貧困的社區，現在又遭受巨大經濟重擊，發生在社區的絕望與破壞，導致兇殺犯罪案件增加。

如同新冠疫情傳播趨勢，兇殺案發生比例也在屋崙低收入社區最為明顯。屋崙警察局將屋崙市分成五個區，今年兇殺案件數量增加最多發生在第五區、位在580號州際公路下的地區。截至7月4日，該地區已發生24起兇殺案，比2020年同期增加71%。今年到目前為止，第五區兇殺案比例約為每十萬名居民就有27名兇殺案嫌犯。

穆罕默德指出，驅動屋崙犯罪率高的另一個因素，則是去年居家避疫命令實施，部分社會外展工作者被降級為遠距工作。此外，屋崙警局一項減少暴力計畫也被縮減服務。許多地方對警察的信任度降低。

根據「少年與刑事司法中心」(Center on Juvenile and Criminal Justice)6月報告，加州城市去年整體犯罪率平均降低7%，主要是因為搶劫與竊盜減少。中心資深研究人員邁爾斯(Mike Males)表示，全州單年兇殺案件現已大幅上升，但仍未接近1990年代初期水平紀錄，目前兇殺案比例與2012年相似。但是，屋崙可能會達到或超過9年前水平，當年司法部紀錄有126起兇殺案件，2017年降至69起。截至今年7月11日，屋崙警方已調查68起謀殺案件。

屋崙 灣區 警察

上一則

反對罷免州長 林志斯成立委員會

下一則

屋崙華埠同一地點 連2天2起持槍搶劫 見義勇為路人被毆

延伸閱讀

疫情緊 舊金山灣區7縣籲在室內戴口罩

疫情緊 舊金山灣區7縣籲在室內戴口罩
華埠聯盟：運動家新球館計畫漠視華埠 社區集會抗議

華埠聯盟：運動家新球館計畫漠視華埠 社區集會抗議
加州去年凶殺案暴增31% 三分之一受害者為非裔

加州去年凶殺案暴增31% 三分之一受害者為非裔
屋崙華埠3非裔持槍搶劫 社安隊快速阻止 嫌仍開車逃脫

屋崙華埠3非裔持槍搶劫 社安隊快速阻止 嫌仍開車逃脫
屋崙華埠 3非裔金鋪前持槍搶走華婦錢物

屋崙華埠 3非裔金鋪前持槍搶走華婦錢物

熱門新聞

柏克萊居民克雷切克（右二）失蹤六天，華裔妻子呼籲民眾協尋。（電視新聞截圖）

柏克萊跑者失蹤 當局終止搜救 華裔妻籲民眾協尋

2021-07-16 00:47
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

2021-07-14 22:59
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
劉氏傳奇父女檔：創投之父培劉宇環（Peter Liu，右）養出銀行翹楚女兒劉宏敏（Ida Liu，左）。（記者李晗 / 攝影）

「百人會」傳奇父女檔 老爸是創投之父 女兒衝破銀行界天花板

2021-07-10 16:51

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」

家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名